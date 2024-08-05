В Днепре за июль зафиксировали три исторических температурных рекорда

Июль оказался температурно-рекордным.

За июль в Днепре зафиксировали три температурных рекорда, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Специалисты отмечают, что в июле преобладала очень теплая сухая погода. Аномально теплыми оказались первая и вторая декады месяца: средняя суточная температура воздуха на 4-10 ° превышала норму и определилась по области 23-32 ° тепла.

Максимальная температура в жаркие дни достигала 37-39° тепла. В Днепре 1, 2 и 3 июля был перекрыт исторический максимум температуры воздуха этих суток на 1,2°, 2,8° и 0,4° и составил соответственно 36,1°, 38,4° и 37,8° тепла.

В третьей декаде преобладал температурный режим близкий к норме и составлявший 23-25° тепла. Минимальная температура воздуха в самые холодные ночи снижалась до 11-16° тепла. Средняя температура воздуха за июль оказалась на 3,5-4,9° выше нормы и составляла по области 26-27° тепла.

Сумма осадков в среднем по области по данным метеостанций за июль составила 12 мм или 25% от нормы.

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