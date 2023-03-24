В Днепре за сутки почти сотня людей заболели коронавирусом

Продавцам черемши грозит штраф от 1700 до 3650 грн независимо от того, продают ли они лесную зелень или выращенную на собственных грядках.

К сожалению, пожары в экосистемах в последнее время случаются очень часто.

Старинные дома в Днепре за всю свою «жизнь» сменили сотни хозяев и организаций, располагавшихся в них. Каждый их кирпичик хранит многолетнюю историю города. Проходя мимо мы много не замечаем и порой даже не догадываемся, сколько событий происходили в этих зданиях.