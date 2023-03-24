В Днепре за сутки почти сотня людей заболели коронавирусом

На стационарном лечении с COVID-19 находятся 168 человек.
За прошедшие сутки в Днепре в центрах вакцинации было сделано 117 прививок от COVID-19.
По состоянию на 24 марта в городе сделано 1 120 183 прививки от COVID-19.
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