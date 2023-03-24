В Днепре за сутки на свет появилось 20 младенцев: троих родили переселенки

В Украине идет война. Каждый день россияне обстреливают украинские города и села ракетами и другим оружием. Но мы держимся, даем отпор врагу и продолжаем жить, работать, создавать семьи и рожать детей.
Так, в Днепре за минувшие сутки на свет появилось 20 младенцев. Из них 12 девочек и 8 мальчиков.
Об этом сообщает Днепровский городской совет.
Троих детишек родили женщины-переселенки.
Желаем мамочкам и их деткам здоровья и мира!
Слава Украине!
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