В Днепре за растрату 17 млн ​​грн осужден экс-руководителя института трубной промышленности

Бывший руководитель единого института трубной промышленности заочно осужден за растрату госимущества в особо крупных размерах.

За растрату 17 млн ​​грн государственного имущества осужден экс-руководитель института трубной промышленности в Днепре. Правда, приговор директору предприятия огласили заочно, поскольку фигурант находится за пределами Украины.

Судом он заочно приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Прокуроры доказали, что экс-руководитель организовал незаконное отчуждение объектов недвижимости института площадью 6,6 тыс. кв. м в пользу частных предприятий.

Поэтому Украина получила 17 млн ​​грн убытков. В настоящее время все помещения института вернули государству.

Институт трубной промышленности – что известно?

Речь идет о «Научно-исследовательском и конструкторско-технологическом институте трубной промышленности им. Я.Ю.Осады» в Днепре. Это едва ли не единственное на территории бывшего СССР и Украины предприятие, занимавшееся производством стволов для реактивных систем залпового огня «Град», «Смерч», «Ураган», систем охлаждения головок самонаведения ракет, труб и тд.

В 2013 году производственный и лабораторно-бытовой корпуса института были незаконно приватизированы, но в 2017 году их вернули в собственность государства.

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