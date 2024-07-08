В Днепре за махинации с ремонтом на 1,5 млн грн будут судить экс-начальника квартирного отдела

Об этом сообщили в Днепровской спецпрокуратуре в сфере обороны Восточного региона.
Экс-гослужащему инкриминируют служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, растрату чужого имущества, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах и умышленное невыполнение военным должностным лицом действий, которые она по своим служебным обязанностям должна была выполнить, что последствия, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения.
Следователи выяснили, что подозреваемый в должности начальника квартирно-эксплуатационного отдела г. Днепра, злоупотребляя своим служебным положением подделал акты выполненных работ за якобы предоставленные ФЛП услуги и зная, что указанные работы фактически не выполнены, осуществил перерасчет денежных средств чем сделал, а именно денег, принадлежащих государству на сумму почти 1500000 грн.
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