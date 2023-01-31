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  • В Днепре за донат для военных можно приобрести украшенные петриковской росписью тубусы от мин (ФОТО)

В Днепре за донат для военных можно приобрести украшенные петриковской росписью тубусы от мин (ФОТО)

Сегодня 18:32
просмотров

В Днепре воспитанники и мастерицы Дворца творчества детей и юношества украшают петриковской росписью тубусы от 60- и 82-миллиметровых мин, которыми наши военные активно уничтожают врага на фронте.

Новости Днепра про В Днепре за донат для военных можно приобрести украшенные петриковской росписью тубусы от мин (ФОТО)

Об этом сообщают в Днепровском городском совете.

Такие тубусы можно приобрести за донат, обратившись в департамент молодежной политики и национально-патриотическое воспитание городского совета в социальных сетях: Facebook или Instagram.

Все вырученные средства пойдут на помощь 232-му батальону Днепра.

Новости Днепра про В Днепре за донат для военных можно приобрести украшенные петриковской росписью тубусы от мин (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре за донат для военных можно приобрести украшенные петриковской росписью тубусы от мин (ФОТО)

Роспись артефактов, связанных с войной, началась с противотанковых ежей ко Дню города. Тогда представили 9 крупных ежей как символ тех девяти регионов, которые больше всего пострадали от полномасштабного вторжения россии. После этого делали маленькие сувенирные ежи. Все вырученные средства пошли на помощь нашим защитникам. А на этот раз воспитанники Дворца творчества детей и юношества совместно с мастерами заведения расписывают петриковской росписью тубусы от 60- и 82-миллиметровых мин, – рассказали в горсовете.

Новости Днепра про В Днепре за донат для военных можно приобрести украшенные петриковской росписью тубусы от мин (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре за донат для военных можно приобрести украшенные петриковской росписью тубусы от мин (ФОТО)

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