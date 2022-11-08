В Днепре за 17 тыс. долларов продают квартиру, которая «выдержит даже ядерный удар»

Так, в Фейсбук-сообществе «Риэлтор Днепр» опубликовали объявление о продаже двухкомнатной квартиры, которая, по словам продавца, должна выдержать ядерный удар.
Дом настолько крепкий, что выдержит ядерный удар, — говорится в объявлении.
И отмечается, что квартира находится на первом этаже двухэтажного дома. Общая площадь – 46 кв. м, автономное отопление. Цена такого жилья – 17000$.
Где именно расположен дом, не сказано, продавец отметил, что объект секретный, поэтому сообщит только покупателю по телефону.
Скажу, что находится в Днепре на правом берегу – говорится в объявлении.
Также есть номер продавца.
Днепряне в комментариях отметили, что дом выглядит удручающе.
Кроме того, горожане пишут, что за такое жилье это очень большая цена.
А Владислав Слободяник решил поинтересоваться, случайно ли квартира отапливается не от атомного реактора. На что продавец ответила, что от газа.
Но главное – выдержит ядерный удар, так что задумайтесь)
Читайте также:
Автор:
Вернуть товар в магазин – задача легкая, главное знать в…
В днепровском супермаркете Сильпо работники сами решают, когда у товаров…
Жительница Днепра убила женщину за которой ухаживала.
Укрэнерго снова применила стабилизационные отключения в Днепре и области.
Вернуть товар в магазин – задача легкая, главное знать в какие сроки делать возврат, какие документы при этом нужно иметь при себе и что можно вернуть.
В днепровском супермаркете Сильпо работники сами решают, когда у товаров истекает срок годности.
Жительница Днепра убила женщину за которой ухаживала.
Укрэнерго снова применила стабилизационные отключения в Днепре и области.
Украина начала строительство второго самолета модели Ан-225 “Мрія".
Украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили еще 710 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны потери России достигли около 77 170 военных.
Защитники Украины отразили за минувшие сутки атаки российских оккупантов в районах 10 населенных пунктов на Донбассе. Захватчики ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Одним из способов привлечения трудоспособных лиц к общественно полезным работам станет целевая мобилизация. В Государственном центре занятости сообщили, что те категории населения, которые не будут принимать участия в боевых действиях, будут привлечены к восстановлению государства и ликвидации последствий войны после…
Российские войска в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожской области, ударив ракетами С300 по одному из сел в пригороде областного центра. На месте прилета образовались гигантские воронки.
В борьбе с оккупантами погиб солдат из Днепропетровской области Антон Солоха. Трагедия произошла вблизи населенного пункта Новомихайловка Донецкой области. У мужчины остались жена, две дочери-близнецы, сын, родители и сестра.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!