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  • В Днепре за 17 тыс. долларов продают квартиру, которая «выдержит даже ядерный удар»

В Днепре за 17 тыс. долларов продают квартиру, которая «выдержит даже ядерный удар»

Сегодня 12:05
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В Днепре продают очень интересное жилье.

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Так, в Фейсбук-сообществе «Риэлтор Днепр» опубликовали объявление о продаже двухкомнатной квартиры, которая, по словам продавца, должна выдержать ядерный удар.

Дом настолько крепкий, что выдержит ядерный удар, — говорится в объявлении.

И отмечается, что квартира находится на первом этаже двухэтажного дома. Общая площадь – 46 кв. м, автономное отопление. Цена такого жилья – 17000$.

Где именно расположен дом, не сказано, продавец отметил, что объект секретный, поэтому сообщит только покупателю по телефону.

Скажу, что находится в Днепре на правом берегу – говорится в объявлении.

Также есть номер продавца.

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Днепряне в комментариях отметили, что дом выглядит удручающе.

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Кроме того, горожане пишут, что за такое жилье это очень большая цена.

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А Владислав Слободяник решил поинтересоваться, случайно ли квартира отапливается не от атомного реактора. На что продавец ответила, что от газа.

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Но главное – выдержит ядерный удар, так что задумайтесь)

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