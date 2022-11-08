В Днепре за 17 тыс. долларов продают квартиру, которая «выдержит даже ядерный удар»

В Днепре продают очень интересное жилье.

Так, в Фейсбук-сообществе «Риэлтор Днепр» опубликовали объявление о продаже двухкомнатной квартиры, которая, по словам продавца, должна выдержать ядерный удар.

Дом настолько крепкий, что выдержит ядерный удар, — говорится в объявлении.

И отмечается, что квартира находится на первом этаже двухэтажного дома. Общая площадь – 46 кв. м, автономное отопление. Цена такого жилья – 17000$.

Где именно расположен дом, не сказано, продавец отметил, что объект секретный, поэтому сообщит только покупателю по телефону.

Скажу, что находится в Днепре на правом берегу – говорится в объявлении.

Также есть номер продавца.

Днепряне в комментариях отметили, что дом выглядит удручающе.

Кроме того, горожане пишут, что за такое жилье это очень большая цена.

А Владислав Слободяник решил поинтересоваться, случайно ли квартира отапливается не от атомного реактора. На что продавец ответила, что от газа.

Но главное – выдержит ядерный удар, так что задумайтесь)

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