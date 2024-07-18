В Днепре изменили графики почасовых отключений: свет будут выключать еще чаще

К сожалению, света снова будет мало.

В Укрэнерго сообщили о выходе из строя оборудования на двух энергообъектах.

В связи с аварийной ситуацией в энергетической компании распорядили введение измененных графиков отключений для нескольких регионов Украины, в их числе – Днепропетровщина.

В четверг 18 июля с 08:00 до 22:00 применяются четыре очереди отключений одновременно, в другие часы — три очереди.

Если применено более трех очередей графиков, ограничения распространяются на большее количество потребителей. Информацию о графиках отключений в каждом регионе смотрите на сайтах облэнерго или на их страницах в соцсетях, – написали в публикации Укрэнерго.

Напомним, сегодня мы писали о графиках отключений на 18 июля в Днепре. На данный момент они уже не актуальны. Отключения будут производиться по измененным графикам.

ЦЭК:

1 очередь:

— с 11:00 до 17:00;

– с 20:00 до 24:00.

— с 11:00 до 17:00; – с 20:00 до 24:00. 2 очередь:

— с 08:00 до 11:00;

— с 14:00 до 20:00;

– с 23:00 до 24:00.

— с 08:00 до 11:00; — с 14:00 до 20:00; – с 23:00 до 24:00. 3 очередь:

— с 08:00 до 14:00;

– с 17:00 до 23:00.

— с 08:00 до 14:00; – с 17:00 до 23:00. 4 очередь:

— с 08:00 до 14:00;

– с 17:00 до 23:00.

— с 08:00 до 14:00; – с 17:00 до 23:00. 5 очередь:

— с 08:00 до 11:00;

— с 14:00 до 20:00;

– с 23:00 до 24:00.

— с 08:00 до 11:00; — с 14:00 до 20:00; – с 23:00 до 24:00. 6 очередь:

— с 11:00 до 17:00;

– с 20:00 до 24:00.

По состоянию на 11 часов применяются отключения потребителей 1, 3, 4 и 6 очереди.

Следить за изменениями можно в Telegram-канале энергетической компании, узнать отношение своего адреса к определенной очереди отключений – на сайте.

Ознакомиться с графиками отключений абонентов ДТЭК можно в чат-ботах: Viber, Telegram.А также на официальном сайте.

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