В Днепре изменят схему движения все троллейбусы, которые едут через Соборную площадь

Временные изменения в работе транспорта.

18 июля с 13:00 до 14:30 внесены изменения в движение троллейбусов, сообщили в департаменте транспорта.

– маршрут №1 будет следовать от ул. Независимости до просп. Леси Украинки;

– маршруты №4, №6, №Б будут следовать через просп. Дмитрия Яворницкого без заезда на пл. Соборную;

– маршрут №10 движение приостанавливается;

– маршруты №9, №16, №21 будут направляться в Университет науки и технологий.

Изменения, связанные с ремонтными работами проезжей части на пл. Соборный.

Пожалуйста, учитывайте информацию при планировании поездок.

Также 18 июля, в указанное время в сообщении выше, конечная остановка автобусных маршрутов №№ 109-К и 127 временно будет на просп. Д. Яворницкого, наряду с Историческим музеем.

Автобусный маршрут № 87-Б будет следовать просп. Д. Яворницкого без заезда на Соборную площадь.

Эти изменения тоже связаны с ремонтными работами проезжей части на пл. Соборный.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: