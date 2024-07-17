В Днепре изменят схему движения все троллейбусы, которые едут через Соборную площадь

18 июля с 13:00 до 14:30 внесены изменения в движение троллейбусов, сообщили в департаменте транспорта.
– маршрут №1 будет следовать от ул. Независимости до просп. Леси Украинки;
– маршруты №4, №6, №Б будут следовать через просп. Дмитрия Яворницкого без заезда на пл. Соборную;
– маршрут №10 движение приостанавливается;
– маршруты №9, №16, №21 будут направляться в Университет науки и технологий.
Изменения, связанные с ремонтными работами проезжей части на пл. Соборный.
Пожалуйста, учитывайте информацию при планировании поездок.
Также 18 июля, в указанное время в сообщении выше, конечная остановка автобусных маршрутов №№ 109-К и 127 временно будет на просп. Д. Яворницкого, наряду с Историческим музеем.
Автобусный маршрут № 87-Б будет следовать просп. Д. Яворницкого без заезда на Соборную площадь.
Эти изменения тоже связаны с ремонтными работами проезжей части на пл. Соборный.
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