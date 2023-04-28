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В Днепре из-за взрыва гранаты погиб мужчина: комментарий полиции

Сегодня 10:21
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На улице Богданова на территории частного дома взорвалась граната, в результате чего погиб мужчина.
Новости Днепра про В Днепре из-за взрыва гранаты погиб мужчина: комментарий полиции

Фото иллюстративное.

Об этом сообщил местный Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».

На место происшествия вызвали правоохранителей и спасателей.

Во дворе соседи и полицейские обнаружили мертвого владельца дома и следы взрыва боеприпаса. Также взрывотехники обнаружили боевые гранаты.

Мы обратились за комментарием в полицию. Там нам подтвердили эту информацию. И сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Продолжается следствие.

Фото 18+!!!

Новости Днепра про В Днепре из-за взрыва гранаты погиб мужчина: комментарий полиции

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