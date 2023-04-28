В Днепре из-за взрыва гранаты погиб мужчина: комментарий полиции

Об этом сообщил местный Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».
На место происшествия вызвали правоохранителей и спасателей.
Во дворе соседи и полицейские обнаружили мертвого владельца дома и следы взрыва боеприпаса. Также взрывотехники обнаружили боевые гранаты.
Мы обратились за комментарием в полицию. Там нам подтвердили эту информацию. И сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Продолжается следствие.
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