В Днепре из-за веерных отключений света снова нет воды: адреса

Как отметили, в КП Днепроводоканал, сегодня 26 октября, из-за веерных отключений электроэнергии остановлена работа понижательно-насосной станции.
Поэтому некоторые жители Днепра остались без воды, а именно:
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