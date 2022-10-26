В Днепре из-за веерных отключений света снова нет воды: адреса

Поэтому некоторые жители Днепра остались без воды, а именно:

Как отметили, в КП Днепроводоканал, сегодня 26 октября, из-за веерных отключений электроэнергии остановлена работа понижательно-насосной станции.

В Днепре снова нет воды из-за веерных отключений света.

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