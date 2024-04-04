В Днепре из-за веерных отключений не курсируют троллейбусы

Об этом сообщили в ТГ-канале Департамента транспорта и инфраструктуры.
Движение троллейбусных маршрутов № 10 и № 12 временно приостановлено из-за веерного отключения тяговых подстанций.
Также была задержка в движении троллейбуса №2 из-за обрыва кронштейна контактной сети. Бригада энергохозяйства КП «Днепровский электротранспорт» уже устранила аварию, маршрут курсирует по расписанию.
Когда возобновится нормальное движение троллейбусов не уточняется.
Напомним, в Днепре действуют экстренные отключения света.
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