В Днепре из-за сбоя в работе «Киевстара» не работают терминалы в супермаркетах и уличные табло

Утром 12 декабря появилась информация о масштабном сбое в работе «Киевстара». Абоненты не могли ни позвонить по телефону, ни воспользоваться интернетом. Не работал также сайт оператора и приложение. По состоянию на 11:50 сеть до сих пор «лежит».

Отсутствие связи повлияло не только на абонентов Киевстара, но и на ряд сфер жизни. Во Львове не могут выключить уличное освещение, а Сумской ТГ не работает система оповещения. Есть проблемы и в Днепре.

В частности, не работает часть GPS-трекеров, поэтому некоторые уличные табло не показывают информацию онлайн. Те устройства, которые получают информацию от других операторов, работают штатно, сообщили в Департаменте транспорта ДМР. Остальные коммунальные предприятия работают в штатном режиме, но людей просят звонить по номерам других операторов.

Не работают некоторые терминалы в супермаркетах и магазинах Днепра. Об этом предупредили в ПриватБанке. Так что берите с собой наличные деньги.

Некоторая часть всех банков, банкоматов и POS-терминалов работают на мобильных картах. Для тех терминалов, которые работают на карточках Киевстара, конечно, эта проблема влияет на их работу, — отметили в пресс-службе.

В общем, не работает все, где нужна мобильная связь, и где использовали Киевстар.

Похоже, сбой действительно масштабный. Вице-премьер-министр Александр Кубраков говорит, что Киевстар возобновит свою работу только через четыре-пять часов. О причинах сбоя официально не сообщали, но некоторые СМИ говорят, что сеть «легла» из-за хакерской атаки.