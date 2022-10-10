В Днепре из-за риска ракетных обстрелов сократили количество транспорта: подробности

Временные неудобства.

Как сообщили в Департаменте транспорта горсовета, в Днепре временные изменения в работе общественного транспорта.

В частности, остановлена работа троллейбусных маршрутов №17 и 20, автобусных маршрутов №18 и 134. Весь транспорт, обслуживающий левобережную часть города, работает в оперативном режиме без соблюдения интервалов отправления.

Из-за риска ракетных обстрелов и значительного уменьшения количества пассажиров к концу суток будет уменьшено количество подвижного состава.

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