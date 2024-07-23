В Днепре из-за ремонтных работ на нескольких улицах света не будет с утра до вечера: адреса

Некоторые жители Днепра останутся без света почти весь день.

На сайте горсовета сообщили о плановых отключениях электроэнергии на вторник 23 июля.

В связи с проведением плановых работ отключат свет в домах, расположенных по адресу:

ул. Алана Шепарда: 26, 26-А, 28, 28-А, 30, 30-А, 32, 32-А, 34, 35;

ул. Строителей: 25, 29, 31, 33;

ул. Энергетическая: 16, 18-К;

проул. Энергетический: 1, 1-А, 3, 3-А, 5-А, 7, 9, 11.

Напомним, во вторник 23 июля днепрянам будут выключать свет в течение всего дня — задействованы отключения двух очередей одновременно, с 14:00 — трех.

Следить за отключениями можно в Telegram-канале ЦЭК или чат-боте ДТЭК. Подробнее о графиках можно узнать на сайтах компаний – ДТЭК и ЦЭК.

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