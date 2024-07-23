В Днепре из-за ремонтных работ на нескольких улицах света не будет с утра до вечера: адреса

На сайте горсовета сообщили о плановых отключениях электроэнергии на вторник 23 июля.
В связи с проведением плановых работ отключат свет в домах, расположенных по адресу:
Напомним, во вторник 23 июля днепрянам будут выключать свет в течение всего дня — задействованы отключения двух очередей одновременно, с 14:00 — трех.
Следить за отключениями можно в Telegram-канале ЦЭК или чат-боте ДТЭК. Подробнее о графиках можно узнать на сайтах компаний – ДТЭК и ЦЭК.
Читайте также:
Автор:
Отключения света будут длиннее.
Произошли изменения в схемах движения общественного транспорта.
В ходе работ на поле произошел взрыв.
Синельниково на Днепропетровщине без воды из-за аварии на водопроводе.
Отключения света будут длиннее.
В Каменском районе пропала несовершеннолетняя девушка.
Произошли изменения в схемах движения общественного транспорта.
Хорошего дня, друзья!
Жители Днепра зафиксировали застенчивую радугу среди облаков.
Масштабную схему по сбыту наркотиков создал житель Днепра.
Программа будет одинаковой для всех учащихся независимо от пола.
В ходе работ на поле произошел взрыв.
Синельниково на Днепропетровщине без воды из-за аварии на водопроводе.
К сожалению, свет будут выключать весь день.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!