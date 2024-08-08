В Днепре из-за ремонта дома, в который попала ракета, перенесут остановку на площади Вокзальной

В Днепре начнут реконструкцию дома на Вокзальной площади, ранее пострадавшего в результате обстрела в апреле 2024 года. Начнут с демонтажа аварийных конструкций. Как сообщили в Департаменте транспорта, из-за этого, с 9 августа 2024 года будет перенесена остановка трамваев №1, «Ретро» и троллейбусов «Б» и размещена в районе пл. Вокзальная, 2.
Предварительно работы будут продолжаться до конца года. Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре планируется на несколько месяцев перекрыть проезжую часть на Вокзальной площади.
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