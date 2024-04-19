В Днепре из-за ракетных обстрелов кардинальные изменения в движении транспорта

В Днепре из-за ракетных обстрелов на Вокзальную площадь не курсирует транспорт.

По состоянию на 10 утра, маршруты общественного транспорта курсируют без заезда в пл. Вокзальной, сообщили в департаменте транспорта.

Трамвайные маршруты:

— № 11 и 15 — до ул. Львовской;

— № 1 — к площади Старомостовой.

Троллейбусные маршруты:

— № 5 — до станции метро «Металлургов»;

— «Б» — через улицу Степана Бандеры, без заезда до Железнодорожного вокзала.

Изменились конечные остановки автобусных маршрутов:

— № 32 — перекресток ул. Привокзальной и просп. Дмитрия Яворницкого;

– № 141 – остановка «ул. Львовская»;

— № 152, 155 и 60 — перекресток ул. Шмидта и просп. Дмитрия Яворницкого;

— № 111 — пл. Старомостова (рядом с тупиком маршрута №125);

— № 109 — перекресток ул. Пастера и просп. Дмитрия Яворницкого;

— № 86 — перекресток ул. Львовской и просп. Сергея Нигояна;

— № 73 — перекресток просп. Л. Украинки и ул. Львовской;

— № 101-А — перекресток ул. Бандеры и просп. Дмитрия Яворницкого;

— № 7-К — пл. Старомостова (против трамвайной остановки).

Для подвоза пассажиров железнодорожного сообщения продлены маршруты общественного транспорта до станции метро «Металлургов»:

— троллейбус № 5;

— автобус № 146-А. В направлении центра курсирует по схеме: станция метро «Металлургов» – просп. Нигояна — просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры — просп. Яворницкого и дальше по кольцевому маршруту;

— автобус № 146-Б. В направлении ул. Независимости двигается по схеме: станция метро «Металлургов» – просп. Мазепы — просп. Металлургов – ул. Криворожская — ул. Макарова – ул. Независимости и дальше по кольцевому маршруту.

Ужесточены трамвайные маршруты № 5 и № 6.

Кроме того, для подвоза пассажиров железнодорожного сообщения введен дополнительный автобусный маршрут, который будет курсировать от железнодорожной станции «Нижнеднепровск» (ул. Каруны) до пл. Старомостовой. Интервал движения будет соответствовать прибытию пригородных пассажирских поездов.

Об изменениях движения транспорта сообщат дополнительно.

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