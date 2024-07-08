В Днепре из-за ракетных обстрелов 8 июля пострадала ветклиника

Об этом сообщили в соцсетях медучреждения для животных.
К счастью, все животные целые, но очень напуганы.
Разрушения незначительны, но помещение, где расположена клиника, несколько пострадало.
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