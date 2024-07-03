В Днепре из-за ракетной атаки повреждены три больницы

Мэр Борис Филатов рассказал, что в одной из больниц обломок залетел в помещение детской реанимации. К счастью, никто не пострадал. Также есть повреждения в одной из амбулаторий, в другой больнице произошло возгорание помещения архива.
Об этом Борис Филатов рассказал в телемарафоне «Единые новости».
Он также добавил, что в городе повреждены торгово-развлекательный центр, десятки автомобилей, выбиты окна в двух школах и трех детсадах.
Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на вражескую атаку по Днепру. Он сообщил, что сейчас уже известно о 5 погибших в результате удара. 34 человека, среди которых ребенок пострадал. На месте обстрела работают ГСЧС и спасатели, помогающие пострадавшим. Президент также добавил, что российский террор могут остановить современные системы ПВО и дальнобойность оружия.
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