В Днепре из-за проведения плановых работ ряд улиц останется без света на весь день

Список адресов был опубликован на официальном сайте компании.
С 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
А также, с 08:00 до 20:00:
Напомним, в Днепре ДТЭК введет новые «светло-серые» графики отключений, кроме того, сегодня, 25 июня, графики отключений будут действовать все сутки, а объем ограничения будет больше с 12:00 до 23:00.
Подробнее об отключении света можно узнать на официальных порталах ДТЭК и ЦЭК, а также в Telegram-канале.
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