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В Днепре из-за проведения плановых работ ряд улиц останется без света на весь день

Сегодня 08:01
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Частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить ремонтные работы, в связи с этим будет прекращено электроснабжение некоторых улиц.

Новости Днепра про В Днепре из-за проведения плановых работ ряд улиц останется без света на весь день

Список адресов был опубликован на официальном сайте компании.

С 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Братьев Воробьев: 60;
  • ул. Павла Чубинского: 4, 6, 8;
  • ул. Аллы Горской: 80;
  • ул. Каунасская: 22;
  • ул. Национальной Гвардии: 9, 11, 13-А, 17.

А также, с 08:00 до 20:00:

  • ул. Алана Шепарда: 13-А;
  • ул. Рабочая: 93-А.

Напомним, в Днепре ДТЭК введет новые «светло-серые» графики отключений, кроме того, сегодня, 25 июня, графики отключений будут действовать все сутки, а объем ограничения будет больше с 12:00 до 23:00.

Подробнее об отключении света можно узнать на официальных порталах ДТЭК и ЦЭК, а также в Telegram-канале.

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