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В Днепре из-за проведения аварийных работ жители ряда улиц остались без воды: адреса

Сегодня 09:39
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На ряде улиц Днепра прекращено водоснабжение домов.

Новости Днепра про В Днепре из-за проведения аварийных работ жители ряда улиц остались без воды: адреса

В связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение некоторых улиц.

Об этом сообщили в КП «Днепропроводоканал».

Без воды остались жители домов, расположенных по адресу:

  • проспект Петра Калнышевского, 36-72;
  • ул. Михаила Комарова;
  • ул. Измайловская;
  • ул. Артиллерийский;
  • ул. Профессора Герасюты;
  • ул. Театральная;
  • ул. Богданова;
  • ул. Национальная Гвардия;
  • ул. Рабочая;
  • ул. Братьев Воробьев;
  • ул. Надежды Алексеенко;
  • село Александровка.

Кроме того, в связи с отсутствием электроснабжения по состоянию на 09:30 снижено давление подачи воды домов, расположенных по адресам:

  • проспект Богдана Хмельницкого, 34, 36, 38;
  • улица Строителей, 12, 14, 14-А, 14-Б;
  • ул. Фабрично-заводская, 3, 3-А, 18;
  • проспект Александра Поля, 104, 106, 106-А, 108, 110;
  • ул. Алана Шепарда, 13, 15, 15-А;
  • ул. Независимости, 8, 10, 12-А, 14, 14-А, 16, 18-А, 18-Б, 20, 22, 22-А, 23, 24, 25, 27, 28, 30;
  • ул. Фабрично-заводская, 20;
  • ул. Новокрымская, 1, 3, 4, 4-А, 5, 7;
  • проспект Богдана Хмельницкого, 26-А, 28-А, 30, 30-А, 32-А.

Напомним, в Днепре в пятницу 26 июля в течение всех суток будут применять графики отключений света.

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