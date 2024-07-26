В Днепре из-за проведения аварийных работ жители ряда улиц остались без воды: адреса

В связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение некоторых улиц.
Об этом сообщили в КП «Днепропроводоканал».
Без воды остались жители домов, расположенных по адресу:
Кроме того, в связи с отсутствием электроснабжения по состоянию на 09:30 снижено давление подачи воды домов, расположенных по адресам:
Напомним, в Днепре в пятницу 26 июля в течение всех суток будут применять графики отключений света.
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