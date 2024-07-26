В Днепре из-за проведения аварийных работ жители ряда улиц остались без воды: адреса

На ряде улиц Днепра прекращено водоснабжение домов.

В связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение некоторых улиц.

Об этом сообщили в КП «Днепропроводоканал».

Без воды остались жители домов, расположенных по адресу:

проспект Петра Калнышевского, 36-72;

ул. Михаила Комарова;

ул. Измайловская;

ул. Артиллерийский;

ул. Профессора Герасюты;

ул. Театральная;

ул. Богданова;

ул. Национальная Гвардия;

ул. Рабочая;

ул. Братьев Воробьев;

ул. Надежды Алексеенко;

село Александровка.

Кроме того, в связи с отсутствием электроснабжения по состоянию на 09:30 снижено давление подачи воды домов, расположенных по адресам:

проспект Богдана Хмельницкого, 34, 36, 38;

улица Строителей, 12, 14, 14-А, 14-Б;

ул. Фабрично-заводская, 3, 3-А, 18;

проспект Александра Поля, 104, 106, 106-А, 108, 110;

ул. Алана Шепарда, 13, 15, 15-А;

ул. Независимости, 8, 10, 12-А, 14, 14-А, 16, 18-А, 18-Б, 20, 22, 22-А, 23, 24, 25, 27, 28, 30;

ул. Фабрично-заводская, 20;

ул. Новокрымская, 1, 3, 4, 4-А, 5, 7;

проспект Богдана Хмельницкого, 26-А, 28-А, 30, 30-А, 32-А.

Напомним, в Днепре в пятницу 26 июля в течение всех суток будут применять графики отключений света.

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