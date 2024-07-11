В Днепре из-за проведения аварийных работ отключили воду на ряде улиц: адреса

На некоторых улицах Днепра нет водоснабжения.

Об этом сообщили в КП «Днепропроводоканал».

В связи с проведением аварийных работ временно прекращено водоснабжение домов по адресам:

Казачья;

Удаленная;

проспект Дмитрия Яворницкого, 39, 39-А, 41, 41-В, 45, 45-А, 45-Б, 47;

улица Литейная, 6, 11, 13;

улица Поля, 1, 2;

улица Сичеславская Набережная, 37, 39

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Также по состоянию на 11:20 в связи с отсутствием электроснабжения снижено давление подачи воды на ряде улиц:

улица Терещенковская,

улица Богомаза, 186, 188, 188-А, 188-Б, 188-Г, 188-Д, 190, 192, 196, 198, 200, 202-А, 204,

переулок Крушельницкой, 5, 5-А, 7, 12, 14, 16, 18, 20,

Донецкое шоссе, 104, 106, 108, 110,

улица Янгеля, 21, 22,

улица Строителей, 15-А, 19, 19-А,

улица Березинская, 10-40,

улица Калиновая, 49, 49-А, 51, 53, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 77-А, 79, 81, 83, 83-А,

улица Василия Тютюнника, 32

улица Березинская, 23, 23-А, 25, 27, 27-А,

улица Марии Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,

переулок Крушельницкой, 1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10,

улица Терещенковская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 23, 25, 25-А, 26, 27;

Донецкое шоссе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126.

Нормативное давление будет восстановлено в течение дня.

По информации от горсовета, было стабилизировано давление на верхних этажах домов по следующим адресам:

ул. Универсальная, 27, 29,

ул. Янтарно, 32, 34, 40, 42, 44,

пров. Универсальный, 6, 7, 7-А,

ул. Калиновая, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 82-А, 82-Б, 84, 85, 88, 88-А, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 100-А,

ул. Василия Макуха, 1, 3, 5, 6, 11,

ул. Галины Мазепы, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71-А, 73, 74, 74-А, 75, 76, 78, 80, 84, 84 , 88, 90,

Зразкова, 1, 1/1, 1/2, 3, 4.

Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре из-за аварийных работ некоторые улицы будут без света полсуток: адреса и графики.

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