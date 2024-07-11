В Днепре из-за проведения аварийных работ отключили воду на ряде улиц: адреса

Об этом сообщили в КП «Днепропроводоканал».
В связи с проведением аварийных работ временно прекращено водоснабжение домов по адресам:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Также по состоянию на 11:20 в связи с отсутствием электроснабжения снижено давление подачи воды на ряде улиц:
Нормативное давление будет восстановлено в течение дня.
По информации от горсовета, было стабилизировано давление на верхних этажах домов по следующим адресам:
Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре из-за аварийных работ некоторые улицы будут без света полсуток: адреса и графики.
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