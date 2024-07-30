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В Днепре из-за проведения аварийных работ десятки домов остались без воды: адреса

Сегодня 10:51
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Без воды остались десятки жителей Днепра.

Новости Днепра про В Днепре из-за проведения аварийных работ десятки домов остались без воды: адреса

На ряде улиц Днепра с самого утра вторника 30 июля проводятся аварийные работы.

По состоянию на 10:40 продолжатся аварийные работы:

  • В Нижнеднепровском районе. Прекращено водоснабжение:
    – ул. Кролевецкая, 176-299;
    – ул. Надежд;
    – ул. Несокрушимо;
    – ул. Ингульский;
    – ул. Василия Кричевского;
    – ул. Балхасская.
  • В Шевченковском районе. Прекращено водоснабжение:
    – ул. Данилы Нечая, 9, 15, 17, 23;
    — проспект Дмитрия Яворницкого, 52-60.
  • В Самарском районе.Прекращено водоснабжение:
    – ул. Зимних Походов, 12, 12-А, 12-В.
  • В Чечелевском районе.Прекращено водоснабжение:
    – ул. Рабочая, 18-64;
    – ул. Национальной Гвардии, 30;
    – ул. Ньютона;
    – ул. Патона;
    – ул. Аллы Горской.
  • В Центральном районе. Прекращено водоснабжение:
    – проспект Александра Поля, 125, 125-А, 127.

По информации горсовета, в связи с аварийными работами на повышающейся насосной станции по ул. Богдана Хмельницкого снижено давление на верхних этажах домов:

  • просп. Слобожанский, 40-90,
  • ул. Богдана Хмельницкого, 2-33,
  • просп. Петра Калнышевского, 1-72,
  • ул. Батумская, 8-64,
  • ул. Старочумацко, 1, 10, 11,
  • ул. Цветы Цисык, 1-36,
  • ул. Ярко, 1-41,
  • ул. Дебальцевская, 21, 23, 28, 29,
  • ул. Осенняя, 7-13.

Кроме этого, в связи с проведением работ на внутридомовых сетях по просьбе АСМ прекращено водоснабжение:

  • площадь Новокодацкая, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
    проспект Свободы, 203.

Также возникли проблемы с водой из-за проведения работниками Теплоэнерго на ТРП. Снижено давление подачи воды в домах, расположенных по адресам:

  • ул. Калиновая, 18-28, 49, 49-А, 51, 53, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 77-А, 79, 81, 83, 83-А;;
  • ул. Решетиловская, 18, 33, 33-А;
  • ул. Александра Олеся, 2, 4;
  • ул. Артековская, 27, 29;
  • ул. Галины Мазепы, 5-12;
  • ул. Юлии Залюбовской,15-22.
  • ул. Терещенковская, 23, 25, 25-А, 27;
  • ул. Богомаза, 186, 188, 188-А, 188-Б, 188-Г, 188-Д, 190, 192, 196, 198, 200, 202-А, 204;
  • переулок Крушельницкой, 5, 5-А, 7, 12, 14, 16, 18, 20;
  • Донецкое шоссе, 104, 106, 108, 110.
  • ул. Василия Тютюнника, 32

За изменениями следует следить на портале горсовета, а также КП «Днепропроводоканал».

Напомним, сегодня в Днепре жителям некоторых улиц отключат свет: причина, время и адреса.

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