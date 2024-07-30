В Днепре из-за проведения аварийных работ десятки домов остались без воды: адреса

Без воды остались десятки жителей Днепра.

На ряде улиц Днепра с самого утра вторника 30 июля проводятся аварийные работы.

По состоянию на 10:40 продолжатся аварийные работы:

В Нижнеднепровском районе. Прекращено водоснабжение:

– ул. Кролевецкая, 176-299;

– ул. Надежд;

– ул. Несокрушимо;

– ул. Ингульский;

– ул. Василия Кричевского;

– ул. Балхасская.

– ул. Кролевецкая, 176-299; – ул. Надежд; – ул. Несокрушимо; – ул. Ингульский; – ул. Василия Кричевского; – ул. Балхасская. В Шевченковском районе. Прекращено водоснабжение:

– ул. Данилы Нечая, 9, 15, 17, 23;

— проспект Дмитрия Яворницкого, 52-60.

– ул. Данилы Нечая, 9, 15, 17, 23; — проспект Дмитрия Яворницкого, 52-60. В Самарском районе.Прекращено водоснабжение:

– ул. Зимних Походов, 12, 12-А, 12-В.

– ул. Зимних Походов, 12, 12-А, 12-В. В Чечелевском районе.Прекращено водоснабжение:

– ул. Рабочая, 18-64;

– ул. Национальной Гвардии, 30;

– ул. Ньютона;

– ул. Патона;

– ул. Аллы Горской.

– ул. Рабочая, 18-64; – ул. Национальной Гвардии, 30; – ул. Ньютона; – ул. Патона; – ул. Аллы Горской. В Центральном районе. Прекращено водоснабжение:

– проспект Александра Поля, 125, 125-А, 127.

По информации горсовета, в связи с аварийными работами на повышающейся насосной станции по ул. Богдана Хмельницкого снижено давление на верхних этажах домов:

просп. Слобожанский, 40-90,

ул. Богдана Хмельницкого, 2-33,

просп. Петра Калнышевского, 1-72,

ул. Батумская, 8-64,

ул. Старочумацко, 1, 10, 11,

ул. Цветы Цисык, 1-36,

ул. Ярко, 1-41,

ул. Дебальцевская, 21, 23, 28, 29,

ул. Осенняя, 7-13.

Кроме этого, в связи с проведением работ на внутридомовых сетях по просьбе АСМ прекращено водоснабжение:

площадь Новокодацкая, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

проспект Свободы, 203.

Также возникли проблемы с водой из-за проведения работниками Теплоэнерго на ТРП. Снижено давление подачи воды в домах, расположенных по адресам:

ул. Калиновая, 18-28, 49, 49-А, 51, 53, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 77-А, 79, 81, 83, 83-А;;

ул. Решетиловская, 18, 33, 33-А;

ул. Александра Олеся, 2, 4;

ул. Артековская, 27, 29;

ул. Галины Мазепы, 5-12;

ул. Юлии Залюбовской,15-22.

ул. Терещенковская, 23, 25, 25-А, 27;

ул. Богомаза, 186, 188, 188-А, 188-Б, 188-Г, 188-Д, 190, 192, 196, 198, 200, 202-А, 204;

переулок Крушельницкой, 5, 5-А, 7, 12, 14, 16, 18, 20;

Донецкое шоссе, 104, 106, 108, 110.

ул. Василия Тютюнника, 32

За изменениями следует следить на портале горсовета, а также КП «Днепропроводоканал».

Напомним, сегодня в Днепре жителям некоторых улиц отключат свет: причина, время и адреса.

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