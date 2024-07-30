В Днепре из-за проведения аварийных работ десятки домов остались без воды: адреса

На ряде улиц Днепра с самого утра вторника 30 июля проводятся аварийные работы.
По состоянию на 10:40 продолжатся аварийные работы:
По информации горсовета, в связи с аварийными работами на повышающейся насосной станции по ул. Богдана Хмельницкого снижено давление на верхних этажах домов:
Кроме этого, в связи с проведением работ на внутридомовых сетях по просьбе АСМ прекращено водоснабжение:
Также возникли проблемы с водой из-за проведения работниками Теплоэнерго на ТРП. Снижено давление подачи воды в домах, расположенных по адресам:
За изменениями следует следить на портале горсовета, а также КП «Днепропроводоканал».
Напомним, сегодня в Днепре жителям некоторых улиц отключат свет: причина, время и адреса.
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