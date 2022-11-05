В Днепре из-за пожара на электроподстанции жители двух массивов сидят без света (ВИДЕО)

В Днепре горит электроподстанция.

В субботу, 5 ноября, жители правого берега сообщили о сильном пожаре в одном из районов. Оказалось, что в Днепре загорелась одна из электроподстанций.

Очевидцы сообщаются, что в районе Диевки вспыхнул трансформатор. Пока что там масштабный пожар. Спасатели тушат огонь.

Из-за этого часть жителей жилого массива Западный и Диевки без света. Предварительно пожар произошел без неисправности, прилетов не было.

Ждем официальную информацию от спасателей.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: