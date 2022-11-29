В Днепре из-за плохого освещения водитель переехал мужчину, который лежал на дороге

Трагедия произошла вчера, 28 ноября, около 19 часов вечера. 25-летний водитель двигался по улице Курсантской, и в какой-то момент переехал лежавшего на дороге мужчину, пишет Репортер.
Водитель рассказал, что мужчина уже лежал на дороге, а переехал он прохожего из-за плохого освещения.
На месте происшествия патрульные обнаружили неизвестного мужчину в зоне пешеходного перехода без признаков жизни. Врачи скорой констатировали его смерть. Был ли погибший живым до того, как на него наехали, выяснят медики.
Известно, что погибшему был 21 год.
Напомним, что сейчас из-за отсутствия уличного освещения увеличилось количество ДТП. Патрульная полиция просит прохожих носить световозвращатели или хотя бы переходить дорогу с фонариком в руках. Это поможет водителям и сбережет вам жизнь.
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Яна Юхименко
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