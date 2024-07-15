В Днепре из-за плановых работ без света останутся десятки улиц: адреса

Часть Днепра без света будет почти весь день.

В связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК десятки улиц в Днепре останутся без подачи электроэнергии почти на весь день.

Список адресов был опубликован на портале горсовета.

С 08:00 до 20:00 будет остановлено электроснабжение домов, расположенных по адресам:

ул. Зоологическая: 1, 2, 2-А, 3-13, 14-А, 15-30;

ул. Встречная: 3, 5, 7-20, 82;

ул. Каховская: 11-23 (нечетные);

ул. Апрельская: 1, 3-20, 20-А;

ул. Марганцевская: 7, 9-20;

ул. Мирная: 1-29 (нечетные);

ул. Августовская: 2-6;

ул. Сурская: 1-29;

ул. Чаплина Балка: 1-22, 24;

ул. Черноморская: 1, 2-Д, 3-7, 8-А, 9-12, 13-А, 14-20, 21-А, 22-27, 29, 30-А;

ул. Агрономичная: 1-11, 13-19 (нечетные);

ул. Мартовская: 7-21 (нечетные);

ул. Отрадная: 1-8, 10-13;

ул. Виктора Гошкевича: 1-6, 7-А, 8-22;

ул. Волошская: 1-14;

ул. Петра Умного: 1-А, 2-8, 10-16 (четные);

ул. Днепровская: 1-11, 12-А, 13-20, 21-А, 22;

ул. Эстонская: 1-24;

ул. Игоря Ветрогонова: 1-14, 15-А, 16-27, 29, 31;

ул. Квартальная: 38-А;

ул. Казака Мамая: 1-Б, 2-А, 3, 5-А, 7-А, 9-А, 11, 13, 15, 17-А, 19-А, 21-А, 23-А, 25, 27 -А, 29, 31, 33-Б;

ул. Константиновская: 1-11, 12-А, 13-16, 18;

ул. Монтажная: 1-22, 23-А, 24-73;

ул. Моцарта: 1–14;

ул. Муравская: 1-8, 10-16;

ул. Александры Рындовской: 1-4, 5-А, 6-39, 40-66, 67-А, 68-80, 82-92, 94-118 (нечетные);

ул. Павла Тычины: 1, 3, 5, 7;

ул. Патриотическая: 1-13 (нечетные), 15-Б, 17, 19, 21;

ул. Победы: 1-А, 2-53, 54-А, 55-94, 95-А, 96-112, 114-132 (нечетные), 134-Б, 136-198 (четные);

ул. Печерская: 1, 2, 3-А, 4-7, 9-17 (нечетные);

ул. Привольная: 1-3, 4-А, 5, 7, 9-22, 22-А;

ул. Самотканская: 1-14;

ул. Августовская: 1-7, 9, 11-А, 13, 13-А, 15-А, 17-29 (нечетные);

ул. Смелянская: 1-9 (нечетные);

ул. Солидарно: 1-А, 3, 4-А, 5-15 (нечетные);

ул. Солонянская: 1-А, 2-22;

ул. Софиевская: 18;

ул. Старицкого: 3, 5-22;

ул. Старова: 1-22;

ул. Сурская: 1-30, 32-38, 39-А, 40-96, 98-117, 119-129, 131-143 (нечетные);

ул. Филатова: 1-5, 7;

ул. Фредерика Шопена: 1-14;

ул. Чаплина Балка: 1-11, 12-А, 13-22, 24;

ул. Шпакова: 1, 2, 3-А, 4-10, 11-А, 12, 12А, 13, 14, 15-А, 16-20, 21-А, 22-30 (четные);

ж/м Тополь-1, пер. Аккерманский: 1, 2-А, 3-9, 11, 13, 123;

пров. Студенческий: 1-15, 17, 19.

Следить отключениями света можно в Telegram-канале ЦЭК.

Напомним, сегодня мы писали, как выключать свет в Днепре 15 июля: графики отключений.

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