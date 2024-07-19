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В Днепре из-за отсутствия света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса

Сегодня 11:41
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В Днепре из-за проведения аварийных работ, а также из-за отсутствия света на ряде улиц возникли проблемы с водоснабжением.

Новости Днепра про В Днепре из-за отсутствия света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса

В КП «Днепропроводоканал» сообщили о снижении давления подачи воды в связи с отсутствием электроснабжения. По состоянию на 11:30 проблемы с водой присутствуют на верхних этажах домов, расположенных с адресами:

  • ул. Строителей,15-А, 19, 19-А,
  • ул. Независимости, 8, 12, 12-А, 14, 14-А, 16, 18, 18-А, 18-Б, 20, 22, 23, 22-А, 24, 27, 28,
  • просп. Александра Поля, 104, 106, 106-А, 108, 110,
  • ул. Алана Шепарда, 3, 3-А, 13-А, 15, 15-А, 18,
  • ул. Фабрично-заводская, 20, 25, 33-А,
  • ул. Новокрымская, 1, 3, 4, 4-А, 5, 7,
  • просп. Богдана Хмельницкого, 26-А, 28-А, 30, 30-А, 32-А, 34, 36, 38,
  • ул. Строителей, 12, 14, 14-А, 14-Б,
  • ул. Старочуматская, 13,
  • ул. Батумская, 2 — 7,
  • ул. Петра Яцыка, 6,
  • ул. Холодильная, 2,
  • просп. Слобожанский, 95 — 145,
  • ул. Галины Мазепы, 2;
  • Запорожское шоссе, 48, 56, 60, 62, 66, 68, 72, 74, 78, 80, 82, 119, 121;
  • улица Комбрига Петрова, 29, 33;
  • ж/м Тополь-3 дом. 31-Б.
  • Паникахи, 117, 119, 121;

Кроме того, из-за проведения аварийных работ отсутствует водоснабжение в домах по адресам:

  • Запорожское шоссе, 60
  • ул. Литейная, 6, 11, 13, 15, 17;
  • ул. Колодезная;
  • ул. Братьев Пятигорских;
  • ул. Владимира Вернадского, 35-Н.
  • ул. Воспоминаний;
  • ул. Пристань;
  • переулок Пристань.

Напомним, в Днепре действуют графики отключений света. При прекращении электроснабжения возможны проблемы с подачей воды.

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Новости Днепра про В Днепре из-за отсутствия света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре из-за отсутствия света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адресаРусский

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