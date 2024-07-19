В Днепре из-за отсутствия света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса

В КП «Днепропроводоканал» сообщили о снижении давления подачи воды в связи с отсутствием электроснабжения. По состоянию на 11:30 проблемы с водой присутствуют на верхних этажах домов, расположенных с адресами:
Кроме того, из-за проведения аварийных работ отсутствует водоснабжение в домах по адресам:
Напомним, в Днепре действуют графики отключений света. При прекращении электроснабжения возможны проблемы с подачей воды.
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