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В Днепре из-за отсутствия света снизилось давление подачи воды на ряде улиц: адреса

Сегодня 08:29
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На улицах Днепра снова возникли проблемы с водоснабжением.

Новости Днепра про В Днепре из-за отсутствия света снизилось давление подачи воды на ряде улиц: адреса

Об этом сообщают в Telegram-канале КП «Днепропроводоканал».

В связи с отсутствием электроснабжения по состоянию на 08:30 снижено давление подачи воды на верхних этажах домов по адресам:

  • проспект Науки, 100 – 124.
  • бульвар Звездный, 1, 1-Д;
  • Запорожское шоссе, 2-А, 4, 10, 16.
  • ул. Кожемяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • проспект Слобожанский, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;
  • ул. Дарницкая, 4, 7, 9, 11.
  • ул. Василия Сухомлинского, 40, 40-А, 44, 46, 46-А, 48, 50, 50-А, 52, 54-А, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 69-А , 72;
  • ул. Строителей, 4, 5, 6, 6-А, 7, 7-А, 8, 9, 10, 12, 12-А, 14, 16, 18, 18-А, 20, 22, 28, 34;
  • ул. Слобожанская, 13, 15, 17, 19, 28, 30;
  • ул. Тепличная, 31, 31-А, 32, 33, 34, 35, 36, 36-А, 37.
  • ул. Березинская, 10-40.
  • ул. Калиновая, 102, 104, 106, 108, 112;
  • ул. Галины Мазепы, 71 – А, 75, 77, 79, 81, 100.
  • ул. Михаила Михновского, 2 – 31;
  • переулок Фестивальный, 1 – 31;
  • проспект Мира, 1 – 95;
  • ул. Березинская, 22 – 61;
  • ул. Юрия Магалевского, 1 – 15;
  • переулок Свободный, 2 –1 2;
  • ул. Юрия Липы, 1 – 23;
  • ул. Донецкое шоссе, 97 – 137.
  • ул. Калиновая, 49, 51, 53, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 8;
  • ул. Василия Макуха, 1, 3, 5, 6, 11;
  • ул. Галины Мазепы, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 74, 76, 78, 80.
  • ул. Василия Тютюнника, 32
  • ул. Универсальная, 27, 29;
  • ул. Янтарная, 32, 34, 40, 42, 44;
  • переулок Универсальный, 6, 7, 7-А.
  • проспект Богдана Хмельницкого, 34, 36, 38;
  • ул. Строителей, 12, 14, 14-А, 14-Б;
  • ул. Фабрично-заводская, 3, 3-А, 18.
  • ул. Фабрично-заводская, 20;
  • ул. Новокрымская, 1, 3, 4, 4-А, 5, 7;
  • проспект Богдана Хмельницкого, 26-А, 28-А, 30, 30-А, 32-А.

Нормативное давление будет восстановлено после подачи электроэнергии.

Напомним, вчера мы писали, что сегодня, 26 июня, графики отключений света будут применяться на протяжении всех суток, а с 17:00 до 23:00 будут действовать более строгие ограничения. Кроме того, некоторым абонентам ЦЭК приостановили подачу электроэнергии почти на весь день.

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