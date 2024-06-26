В Днепре из-за отсутствия света снизилось давление подачи воды на ряде улиц: адреса

Об этом сообщают в Telegram-канале КП «Днепропроводоканал».
В связи с отсутствием электроснабжения по состоянию на 08:30 снижено давление подачи воды на верхних этажах домов по адресам:
Нормативное давление будет восстановлено после подачи электроэнергии.
Напомним, вчера мы писали, что сегодня, 26 июня, графики отключений света будут применяться на протяжении всех суток, а с 17:00 до 23:00 будут действовать более строгие ограничения. Кроме того, некоторым абонентам ЦЭК приостановили подачу электроэнергии почти на весь день.
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