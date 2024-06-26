В Днепре из-за отсутствия света снизилось давление подачи воды на ряде улиц: адреса

На улицах Днепра снова возникли проблемы с водоснабжением.

Об этом сообщают в Telegram-канале КП «Днепропроводоканал».

В связи с отсутствием электроснабжения по состоянию на 08:30 снижено давление подачи воды на верхних этажах домов по адресам:

проспект Науки, 100 – 124.

бульвар Звездный, 1, 1-Д;

Запорожское шоссе, 2-А, 4, 10, 16.

ул. Кожемяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

проспект Слобожанский, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;

ул. Дарницкая, 4, 7, 9, 11.

ул. Василия Сухомлинского, 40, 40-А, 44, 46, 46-А, 48, 50, 50-А, 52, 54-А, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 69-А , 72;

ул. Строителей, 4, 5, 6, 6-А, 7, 7-А, 8, 9, 10, 12, 12-А, 14, 16, 18, 18-А, 20, 22, 28, 34;

ул. Слобожанская, 13, 15, 17, 19, 28, 30;

ул. Тепличная, 31, 31-А, 32, 33, 34, 35, 36, 36-А, 37.

ул. Березинская, 10-40.

ул. Калиновая, 102, 104, 106, 108, 112;

ул. Галины Мазепы, 71 – А, 75, 77, 79, 81, 100.

ул. Михаила Михновского, 2 – 31;

переулок Фестивальный, 1 – 31;

проспект Мира, 1 – 95;

ул. Березинская, 22 – 61;

ул. Юрия Магалевского, 1 – 15;

переулок Свободный, 2 –1 2;

ул. Юрия Липы, 1 – 23;

ул. Донецкое шоссе, 97 – 137.

ул. Калиновая, 49, 51, 53, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 8;

ул. Василия Макуха, 1, 3, 5, 6, 11;

ул. Галины Мазепы, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 74, 76, 78, 80.

ул. Василия Тютюнника, 32

ул. Универсальная, 27, 29;

ул. Янтарная, 32, 34, 40, 42, 44;

переулок Универсальный, 6, 7, 7-А.

проспект Богдана Хмельницкого, 34, 36, 38;

ул. Строителей, 12, 14, 14-А, 14-Б;

ул. Фабрично-заводская, 3, 3-А, 18.

ул. Фабрично-заводская, 20;

ул. Новокрымская, 1, 3, 4, 4-А, 5, 7;

проспект Богдана Хмельницкого, 26-А, 28-А, 30, 30-А, 32-А.

Нормативное давление будет восстановлено после подачи электроэнергии.

Напомним, вчера мы писали, что сегодня, 26 июня, графики отключений света будут применяться на протяжении всех суток, а с 17:00 до 23:00 будут действовать более строгие ограничения. Кроме того, некоторым абонентам ЦЭК приостановили подачу электроэнергии почти на весь день.

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