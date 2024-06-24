В Днепре из-за отключения света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса

На некоторых улицах Днепра возникли проблемы с водоснабжением.

Об этом сообщили в Telegram-канале КП «Днепроводоканал».

В связи с отключением электроснабжения снижено давление подачи воды на верхних этажах:

проспект Слобожанский, 40-90;

ул. Богдана Хмельницкого, 2-33, 34, 36, 38;

проспект Петра Калнышевского, 1-72;

ул. Батумская, 8-64;

ул. Старочумацко, 1, 10, 11;

ул. Цветы Цисык, 1-36;

ул. Ярко, 1-41;

ул. Дебальцевская, 21, 23, 28, 29;

ул. Осенняя, 7-13.

ул. Янгеля, 21, 22;

ул. Строителей, 15-А, 19, 19-А.

ул. Владимира Антоновича, 4;

проспект Леси Украинки, 13, 15;

проспект Александра Поля, 13

ул. Паникахи, 117, 119, 121;

Запорожское шоссе, 82, 119, 121.

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Напомним, вчера мы писали, что Укрэнерго частично отменило отключение на 23 июня для Днепра.

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