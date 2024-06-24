В Днепре из-за отключения света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса

Об этом сообщили в Telegram-канале КП «Днепроводоканал».
В связи с отключением электроснабжения снижено давление подачи воды на верхних этажах:
Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.
Напомним, вчера мы писали, что Укрэнерго частично отменило отключение на 23 июня для Днепра.
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