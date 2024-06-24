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В Днепре из-за отключения света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса

Сегодня 06:30
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На некоторых улицах Днепра возникли проблемы с водоснабжением.

Новости Днепра про В Днепре из-за отключения света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса

Об этом сообщили в Telegram-канале КП «Днепроводоканал».

В связи с отключением электроснабжения снижено давление подачи воды на верхних этажах:

  • проспект Слобожанский, 40-90;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 2-33, 34, 36, 38;
  • проспект Петра Калнышевского, 1-72;
  • ул. Батумская, 8-64;
  • ул. Старочумацко, 1, 10, 11;
  • ул. Цветы Цисык, 1-36;
  • ул. Ярко, 1-41;
  • ул. Дебальцевская, 21, 23, 28, 29;
  • ул. Осенняя, 7-13.
  • ул. Янгеля, 21, 22;
  • ул. Строителей, 15-А, 19, 19-А.
  • ул. Владимира Антоновича, 4;
  • проспект Леси Украинки, 13, 15;
  • проспект Александра Поля, 13
  • ул. Паникахи, 117, 119, 121;
  • Запорожское шоссе, 82, 119, 121.

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Напомним, вчера мы писали, что Укрэнерго частично отменило отключение на 23 июня для Днепра.

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