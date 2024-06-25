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В Днепре из-за отключения света возникли проблемы с водой на десятках улиц: адреса

Сегодня 11:46
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Большое количество улиц Днепра имеет проблемы с водоснабжением.

Новости Днепра про В Днепре из-за отключения света возникли проблемы с водой на десятках улиц: адреса

Об этом сообщают в Telegram-канале КП «Днепроводоканал».

В связи с проведением работ по состоянию на 11:50 прекращено водоснабжение по адресам:

  • ул. Савкина, 6 п.9.
  • ул.Короленко,3-Б
  • ул. Старая Пристань, 113, 115;
  • ул. Далеко.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Также в связи с отключением света снижено напор воды по адресам:

  • ул. Березинская, 10-40;
  • ул. Марии Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
  • переулок Крушельницкой, 1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10;
  • ул. Терещенковская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
  • Донецкое шоссе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126;
  • ул. Калиновая, 102, 104, 106, 108, 112;
  • ул. Галины Мазепы, 71 – А, 75, 77, 79, 81, 100;
  • ул. Старочуматская, 78, 80, 84;
  • ул. Холодильная, 57, 59, 60, 61;
  • ул. Янтарно, 71, 73, 75, 79, 81, 83;
  • ул. Национальной Гвардии,17,19;
  • ул. Кожемяки, 1, 3,5,7,9,11,17,19;
  • проспект Слобожанский, 63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а, 85;
  • ул. Дарницкая,4,7,9,11;
  • проспекта Науки, 100 –124;
  • ул. Калиновая, 49, 51, 53, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83;
  • ул. Василия Тютюнника, 32;
  • ул. Универсальная, 27, 29;
  • ул. Янтарно, 32, 34, 40, 42, 44;
  • переулок Универсальный, 6, 7, 7-А;
  • ул. Янгеля, 21, 22;
  • ул. Строителей, 15-А, 19, 19-А;
  • проспект Слобожанский, 143, 145;
  • ул. Старочумацко,13;
  • ул. Батумская, 2 – 7;
  • ул. Петра Яцыка, 6;
  • ул. Холодильная, 2;
  • проспект Слобожанский, 95 – 145;
  • ул. Галины Мазепы, 2.
  • ул. Национальной Гвардии,17,19;
  • ул. Михаила Михновского, 2 – 31;
  • переулку Фестивальный, 1 – 31;
  • проспект Мира, 1 – 95;
  • ул. Березинская, 22 – 61;
  • ул. Юрия Магалевского, 1 – 15;
  • переулок Свободный,2 –1 2;
  • ул. Ю.Липы, 1 – 23;
  • ул. Донецкое шоссе, 97 – 137;
  • ул. Паникахи, 117, 119, 121;
  • Запорожское шоссе, 82, 119, 121.

Напор воды будет восстановлен в ближайшее время.

Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре из-за проведения плановых работ ряд улиц останется без света на весь день.

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Новости Днепра про В Днепре из-за отключения света возникли проблемы с водой на десятках улиц: адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре из-за отключения света возникли проблемы с водой на десятках улиц: адресаРусский

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