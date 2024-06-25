В Днепре из-за отключения света возникли проблемы с водой на десятках улиц: адреса

Об этом сообщают в Telegram-канале КП «Днепроводоканал».
В связи с проведением работ по состоянию на 11:50 прекращено водоснабжение по адресам:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Также в связи с отключением света снижено напор воды по адресам:
Напор воды будет восстановлен в ближайшее время.
Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре из-за проведения плановых работ ряд улиц останется без света на весь день.
Читайте также:
Автор:
Многие старинные дома Днепра хранят в своих стенах интересные истории.…
Вчера, 24 июня, в городе Покров Днепропетровской области провели в…
В Днепре обнаружили три незаконных игорных заведения.
В Днепре на детской площадке задержан мужчина с автоматом.
Многие старинные дома Днепра хранят в своих стенах интересные истории. Вековые здания «рассказывают» их устами старожилов, которые в свою очередь слышали их от своих бабушек-дедушек. Одно из таких старинных зданий с необычной историей находится на улице Святослава Хороброго.
Вчера, 24 июня, в городе Покров Днепропетровской области провели в последний путь спасателя Николая Нечипоренка, погибшего от вражеского удара.
В Днепре обнаружили три незаконных игорных заведения.
В Павлограде простились с девочкой, убитой в Германии.
В Днепре на детской площадке задержан мужчина с автоматом.
В Вольногорске мужчина с помощью найденной чужой сим-карты обманул женщину, притворившись ее подругой.
СБУ задержала в Днепре информатора, который "сливал" геолокации ВСУ во враждебный чат-бот
Народному депутату Тищенко сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы человека.
Частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить ремонтные работы, в связи с этим будет прекращено электроснабжение некоторых улиц.
Полиция Кривого Рога разыскивает 14-летнего Бояринова Мирослава, 11-летнего Александра Шаповалова и 14-летнего Розмахнина Романа.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!