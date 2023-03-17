В Днепре из-за отключения света нет воды в сотнях квартир: адреса

Днепр 100 лет назад мог похвастаться красивыми домами в разных архитектурных стилях, но большая часть фасадов зданий с лепнинами, беседками, портиками и эркерами были «упрощены» по тогдашней «моде» 1950-1960-х годов и теперь как они выглядели можно узнать только на фото.

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