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В Днепре из-за отключения света нет воды в сотнях квартир: адреса

Сегодня 13:14
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В Днепре снова нет воды.

Новости Днепра про В Днепре из-за отключения света нет воды в сотнях квартир: адреса

Об этом сообщили в КП «Днепропроводоканали».

Так, 17 марта из-за отключения электропитания ДТЭК остановилась насосная станция на левом берегу, поэтому нет воды по нескольким адресам:

  • Кожемяки, дом. 1,3,5,7,9,11,17,19;
  • просп. Слобожанский, дом. 63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а,85;
  • Дарницкая, дом. 4,7,9,11.

Еще по ряду адресов снижено давление водоснабжения на верхних этажах:

  • ул. Николая Михновского, д.2-31;
  • пров. Фестивальный, д.1-31;
  • просп. Мира, дом. 1-95;
  • ул. Березинская, дом. 22-61;
  • ул. Генерала Захарченко, д.1-15;
  • пров. Свободный, дом. 2-12;
  • ул. Усенко, дом. 1-23;
  • ул. Донецкое шоссе, дом. 97-137.
  • пр. Гагарина, дом. 100–124.

Водоснабжение будет после подачи электроэнергии.

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Новости Днепра про В Днепре из-за отключения света нет воды в сотнях квартир: адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре из-за отключения света нет воды в сотнях квартир: адресаРусский

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