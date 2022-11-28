В Днепре из-за отключения света некоторые жители остались без воды: адреса

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре нет воды .

Так, в связи с отключением электропитания остановлена ​​ПНС, поэтому прекращено водоснабжение:

Сегодня, 28 ноября, в Днепре из-за отключения света некоторые жители остались без воды.

В воскресенье, 27 ноября, в 10:24 на линию "101" сообщили,…

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