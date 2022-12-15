В Днепре из-за отключения света некоторые жители остались без воды: адреса

Нормальное давление будет восстановлено в течение дня.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ПНС по ул. Данила Галицкого снижено давление водоснабжения на верхних этажах домов по адресам:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 15 декабря, некоторые жители Днепра из-за отключения света остались без воды.

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