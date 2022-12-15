В Днепре из-за отключения света некоторые жители остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить после подачи электроэнергии.
Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ПНС по ул. Данила Галицкого снижено давление водоснабжения на верхних этажах домов по адресам:
Нормальное давление будет восстановлено в течение дня.
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