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В Днепре из-за отключения света некоторые жители остались без воды: адреса

Сегодня 10:26
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Сегодня, 15 декабря, некоторые жители Днепра из-за отключения света остались без воды.

Новости Днепра про В Днепре из-за отключения света некоторые жители остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, прекращено водоснабжение:

  • ул. Николая Михновского, 2-31;
  • пров. Фестивального, 1-31;
  • просп. Мира, 1-95;
  • ул. Березинской, 22-61;
  • ул. Генерала Захарченко, 1-15;
  • пров. Свободного, 2-12;
  • ул. Усенко, 1-23;
  • ул. Донецкое шоссе, 97-137.

Водоснабжение обещают возобновить после подачи электроэнергии.

Новости Днепра про В Днепре из-за отключения света некоторые жители остались без воды: адреса

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ПНС по ул. Данила Галицкого снижено давление водоснабжения на верхних этажах домов по адресам:

  • ул. Данила Галицкого, 51, 55, 57, 71, 73, 75, 81, 83, 85;
  • ул. Ближняя, 33.

Нормальное давление будет восстановлено в течение дня.

Новости Днепра про В Днепре из-за отключения света некоторые жители остались без воды: адреса

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