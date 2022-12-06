В Днепре из-за отключения света некоторые жители остались без воды: адреса

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Так, без воды остались жители:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 6 декабря, из-за отключения света некоторые жители Днепра остались без воды.

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