В Днепре из-за отключения света некоторые жители остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, без воды остались жители:
Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.
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