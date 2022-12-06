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В Днепре из-за отключения света некоторые жители остались без воды: адреса

Сегодня 11:21
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Сегодня, 6 декабря, из-за отключения света некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про В Днепре из-за отключения света некоторые жители остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, без воды остались жители:

  • ул. Николая Михновского, 2-31;
  • пров. Фестивального, 1-31;
  • просп. Мира, 1-95;
  • ул. Березинской, 22-61;
  • ул. Генерала Захарченко, 1–15;
  • пров. Свободного, 2-12;
  • ул. Усенко, 1-23;
  • ул. Донецкое шоссе, 97-137;
  • просп. Слобожанского, 40-90;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 233;
  • просп. Петра Калнышевского, 1-72;
  • ул. Батумской, 8-64;
  • ул. Старочумацкой, 1, 10, 11;
  • ул. Квитки Цисык, 1-36,
  • ул. Яркой, 1-41;
  • ул. Дебальцевской, 21, 23, 28, 29;
  • ул. Осенней, 7-13.

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

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