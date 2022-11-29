Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре из-за отключения света некоторые жители остались без воды: адреса

Сегодня 11:13
просмотров

Сегодня, 29 ноября, из-за отключения света некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про В Днепре из-за отключения света некоторые жители остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, без воды остались жители:

  • просп. Слобожанского, 40-90;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 233;
  • просп. Петра Калнышевского, 1-72;
  • ул. Батумской, 8-64;
  • ул. Байкальской, 1,10,11;
  • ул. Квиткы Цисык, 1-36;
  • ул. Яркой, 1-41;
  • ул. Дебальцевской, 21, 23, 28, 29;
  • ул. Осенней, 7-13;
  • просп. Мира, 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75.

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области введены экстренные отключения света

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре из-за отключения света некоторые жители остались без воды: адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре из-за отключения света некоторые жители остались без воды: адресаРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Графики не действуют: в Днепре и области введены экстренные отключения света
    Новости Днепра
    Сегодня 10:49
    Графики не действуют: в Днепре и области введены экстренные отключения света

    Сегодня, 29 ноября, в Днепре и области введены экстренные отключения…

    В Днепре раздались взрывы: что известно
    Новости Днепра
    Вчера 22:37
    В Днепре раздались взрывы: что известно

    Сегодня, 28 ноября, в Днепре раздались взрывы.

    В Днепре на Минусинской горел дом (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 20:49
    В Днепре на Минусинской горел дом (ФОТО)

    В понедельник, 28 ноября, в 16:28 на линию "101" сообщили,…

    Из-за отключения света в Днепре приостановили работу большинство трамваев и троллейбусов: подробности
    Новости Днепра
    Вчера 19:51
    Из-за отключения света в Днепре приостановили работу большинство трамваев и троллейбусов: подробности

    Сегодня, 28 ноября, в Днепре приостановили работу большинство трамваев и…

    Последние новости

    В Днепре из-за плохого освещения водитель переехал мужчину, который лежал на дороге
    В Днепре из-за плохого освещения водитель переехал мужчину, который лежал на дороге

    В Днепре из-за плохого освещения дороги машиной переехали 21-летнего парня.

    Сегодня 11:57
    просмотров
    Где в Днепре найти работающие скважины и емкости с водой: все адреса
    Где в Днепре найти работающие скважины и емкости с водой: все адреса

    В сети активно распространяются новости о новом массовом ракетном обстреле. В прошлый раз в результате обесточивания почти весь город остался без воды. Водоснабжение уже вернули, но ситуация может повториться. Рассказываем, где можно набрать техническую воду.

    Сегодня 11:09
    просмотров
    Графики не действуют: в Днепре и области введены экстренные отключения света
    Графики не действуют: в Днепре и области введены экстренные отключения света

    Сегодня, 29 ноября, в Днепре и области введены экстренные отключения света.

    Сегодня 10:49
    0
    просмотров
    Полиция показала первые кадры с места вчерашнего «прилета» по Днепру (ФОТО)
    Полиция показала первые кадры с места вчерашнего «прилета» по Днепру (ФОТО)

    Полицейские фиксируют последствия вчерашних обстрелов Днепра.

    Сегодня 10:23
    просмотров
    Сергей Тремполец из Днепра завоевал четыре медали на соревнованиях в Литве
    Сергей Тремполец из Днепра завоевал четыре медали на соревнованиях в Литве

    В Литве состоялся открытый чемпионат по плаванию категории "Masters". В нем принял участие спортсмен из Днепра Сергей Тремполец. На нем мужчина завоевал два первых места.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Морозный антициклон приближается к Днепру
    Морозный антициклон приближается к Днепру

    В Україні попереджають про погіршення погодних умов найближчим часом. Дніпра це стосується також.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Россияне атаковали Днепр ракетами: подробности
    Россияне атаковали Днепр ракетами: подробности

    Россияне ударили по Днепру четырьмя ракетами.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Спортсменка из Днепра завоевала бронзу на чемпионате Европы по тхэквондо среди кадетов
    Спортсменка из Днепра завоевала бронзу на чемпионате Европы по тхэквондо среди кадетов

    D городе Валетта (Мальта) прошел чемпионат Европы по тхэквондо среди кадетов (12-14 лет). Бронзовую медаль в копилку сборной Украины добавила Мария Леонова.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    В Подгородном во время пожара погибли двое мужчин и бабушка
    В Подгородном во время пожара погибли двое мужчин и бабушка

    В Подгородном Днепропетровской области в одном из домов на улице Железнодорожной обнаружили тела двух мужчин и бабушки, за которой они ухаживали.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре во вторник, 29 ноября: облачно, но без осадков
    Погода в Днепре во вторник, 29 ноября: облачно, но без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх