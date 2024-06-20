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В Днепре из-за отключения света люди на час застряли в лифте

Сегодня 17:12
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В Днепре люди застряли в лифте и пробыли там около часа.

Новости Днепра про В Днепре из-за отключения света люди на час застряли в лифте

Сегодня, 20 июня, в доме 30 на проспекте Героев жители застряли в лифте из-за отключения света. По этому адресу сейчас действуют стабилизационные графики. Люди пробыли там почти час, ожидая, пока их вытянет аварийная служба. Об этом «dnеpr.info» сообщили сами пострадавшие горожане.

Известно, что аварийная служба уже освободила их. Никто не пострадал.

Пока ситуация со светом не стабилизировалась, горожан призывают меньше пользоваться лифтами.

Как действовать, если вы застряли в лифте:

  • Тщательно осмотреть кабину лифта и найти кнопку вызова диспетчера или номер аварийно-лифтовой службы. Обычно номер телефона службы находится в каждом лифте.
  • Попытайтесь вызвать диспетчера и сообщить о проблеме, указав свое местонахождение. Если диспетчер не отвечает, старайтесь найти номер аварийно-лифтовой службы.
  • Если номера горячей линии нет, звоните по телефону соседям, родственникам, родителям, которые могут выяснить контакты службы и вызвать спасателей.
  • Вы также можете позвонить 101. Информация о вас поступит оперативным дежурным аварийно-спасательным бригадам вашего района.

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