В Днепре из-за отключения света люди на час застряли в лифте

Сегодня, 20 июня, в доме 30 на проспекте Героев жители застряли в лифте из-за отключения света. По этому адресу сейчас действуют стабилизационные графики. Люди пробыли там почти час, ожидая, пока их вытянет аварийная служба. Об этом «dnеpr.info» сообщили сами пострадавшие горожане.
Известно, что аварийная служба уже освободила их. Никто не пострадал.
Пока ситуация со светом не стабилизировалась, горожан призывают меньше пользоваться лифтами.
Как действовать, если вы застряли в лифте:
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