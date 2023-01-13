В Днепре из-за отключений света не работают котельные: ситуация на вечер 13 января

По состоянию на 18:00 в КП «Теплоэнерго» частными энергетическими компаниями обесточены следующие объекты:
Работа этих домов и тепло-распределительного пункта возобновится после подачи электроэнергии на эти объекты.
По состоянию на 18.00 все районные котельные КП «Теплоэнерго» работают без остановок. Аварийные ситуации на объектах КП «Теплоэнерго» отсутствуют.
Порыв на теплосети на ул. Театральная, 5 ликвидировано, жителям дома возобновлена подача тепла.
Все объекты КП «Комэнергосервис» также работают и снабжают отоплением абонентов предприятия.
В КП «Жилсервис Днепр» из-за веерных отключений ДТЭК с 15:40 обесточены три котельные Центрального района. Без отопления 37 жилых домов, которые находятся на:
Также на резервном вводе работает котельная, подающая тепло на 139 жилых домов. Это означает, что давление теплоносителя недостаточно для надлежащего обогрева всех находящихся по:
Относительно работы КП «Днепропроводоканал». Все повышающие насосные станции работают в обычном режиме.
В настоящее время КП «Днепропроводканал» продолжает аварийные работы по просп. Дмитрия Яворницкого, 47. Временно прекращено водоснабжение на просп. Дмитрия Яворницкого,39-47.
Ремонтные бригады прилагают максимум усилий, чтобы поскорее завершить работы.
По просп. Петра Калнышевского, 70 аварийные работы завершены, жители просп. П.Калнышевского, 36-72 с водой.
Завершены работы и по ул. Мильмана, 87, водоснабжение восстановлено по улицам:
По заданию городского головы Бориса Филатова, все коммунальные службы Днепра имеют всю необходимую технику и материалы. Это помогает им оперативно и качественно проводить как аварийные, так и текущие ремонты на сетях водоснабжения, водоотвода и теплоснабжения.
Напомним, что сегодня утром ДТЭК возобновила работу трансформатора на одном из ТП Индустриального района. В настоящее время продолжаются переподключения абонентов по адресам:
Все проблемные ситуации с подачей воды и тепла в дома днепрян власть держит на контроле и решает в кратчайшие сроки.
Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Также заявки на решение коммунальных проблем можно оставлять по номерам Штаба взаимопомощи Общественного совета:
Заявки по номерам Штаба взаимопомощи Общественного совета принимают с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
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