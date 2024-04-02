В Днепре из-за ночной шахедной атаки пострадали 4 дома (ФОТО)

Из-за ночной шахедной атаки в Днепре на жилом массиве Приднепровск пострадали 4 дома: 2 — коммунальной собственности, еще 2 — ОСМД и ЖСК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Отмечается, что в домах коммунальной собственности повреждены окна в подъездах (на лестничных клетках).
На месте находятся работники КП «Жилсервис-5». Выбитые окна уже закрывают пленкой и снимают замеры. После будут заказаны и установлены новые металлопластиковые, — отметили в горсовете.
В домах ОСМД и ЖСК повреждены 5 квартирных окон и 1 окно в месте общего пользования.
Замерщики уже работают. Новые металлопластиковые конструкции во всех пострадавших от атак домах в Днепре устанавливают за счет городского бюджета, — добавили в городском совете.
Напомним, сегодня ночью враг направил на Днепропетровщину БПЛА. Силы ПВО уничтожили над областью 9 шахедов — в Днепре и Днепровском, Никопольском, Павлоградском, Синельниковском, Каменском районах. Из-за падения обломков в областном центре возникло два возгорания, которые оперативно потушили. Также повреждены двухэтажное здание и пожарная часть. Никто не пострадал.
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