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  • В Днепре из-за хакерской атаки на «Киевстар» частичный блекаут: не работают уличные фонари

В Днепре из-за хакерской атаки на «Киевстар» частичный блекаут: не работают уличные фонари

Сегодня 16:09
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Из-за Киевстара в Днепре частичный "блекаут".

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В квартирах свет есть, а вот наружное освещение сегодня будет не везде, из-за хакерской атаки на Киевстар, сообщает городской совет.

Как пояснили представители местных властей, 80% освещения в городе включается через GSM-канал оператора мобильной связи Киевстар.

Так что фонари будут работать частично. В ручном режиме включится освещение на мостах, центральных улицах и магистралях. В случае восстановления связи, все заработает в полном объеме.

Напомним, в Днепре из-за проблем с Киевстаром также не слышно сирен. Жителей города призывают следить за воздушными тревогами через радио, СМИ или в телеграм-каналах Сирена.Днепр или одноименном вайбер-канале.

Что предшествовало?

Практически весь день Украина сталкивается с последствиями массовой хакерской атаки на Киевстар. Поскольку это один из основных операторов мобильной связи (а их всего три) многие процессы зависят от него. Из-за масштабного сбоя частично не работают банковские терминалы, уведомления о сиренах, информационных табло и ряд других важных сервисов.

В Киевстаре говорят, что не знают, когда смогут восстановить связь, ведь часть айти-инфраструктуры повреждена. Директор компании Александр Комаров отмечает, что это может быть атака российских спецслужб. СБУ уже открыла уголовное производство по этому факту.

Между тем связи Киевстар нет уже почти 10 часов. Как отметил директор компании, это одна из самых мощных атак на оператора мобильной связи за все время существования независимой Украины.

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