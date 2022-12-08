В Днепре из-за гололедицы за день произошло более 50 аварий

В Днепре рекордное количество ДТП.

Утро 8 декабря было тяжелым для всего города. Из-за гололедицы дороги превратились в каток. Аварии происходили одна за другой и почти одновременно по всему городу. Об этом сообщает Информатор. По данным полиции, с полуночи и до 12:00 в городе произошло 50 ДТП.

В частности, зафиксировали ДТП на проспекте Гагарина, Амурском мосту, улице Паникахи и Крутогорном спуске. Пока обошлось без человеческих жертв.

Для сравнения только с начала года и до октября в Днепре произошло около 300 аварий.

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