В Днепре из-за энергетической тревоги ТРЦ меняют график работы

Масштабные удары по объектам энергосистемы поставили страну в условия экономии электроэнергии. В связи с этим в Днепре некоторые торгово-развлекательные комплексы изменили график работы

Так, например, ТРК «Мост-Сити» сменил режим работы. «Мост-Сити» будет работать с 10:00 до 19:00, а фуд-корт – с 11:00 до 17:00. Супермаркет VARUS – с 08:00 до 21:00.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: