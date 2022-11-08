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В Днепре из-за аварии жители частного сектора в АНД-районе остались без воды

Сегодня 20:30
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В Днепре 8 ноября жителям нескольких улиц в Амур-Нижнеднепровском районе остались без воды.

Новости Днепра про В Днепре из-за аварии жители частного сектора в АНД-районе остались без воды

Об этом сообщает коммунальное предприятие «Днепрводоканал».

На предприятии отметили, что воду отключили в части домов на следующих улицах:

  • Некрасова
  • Крылова
  • Гали Андрусенко
  • Раздельная
  • Тургеньева
  • Гребинки
  • Отечественной

По словам коммунальщиков, перебои с подачей воды в дома жителей вызваны с течью водопровода, который расположен по адресу: улица Артюшенко, 100. На предприятии «Днепрводоканал» также отметили, что ремонтные работы уже запланировали на 9 ноября, воду обещают запустить в тот же день. Сотрудники предприятия принесли извинения за доставленные неудобства. 

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