В Днепре из-за аварии жители частного сектора в АНД-районе остались без воды

В Днепре 8 ноября жителям нескольких улиц в Амур-Нижнеднепровском районе остались без воды.

Об этом сообщает коммунальное предприятие «Днепрводоканал».

На предприятии отметили, что воду отключили в части домов на следующих улицах:

Некрасова

Крылова

Гали Андрусенко

Раздельная

Тургеньева

Гребинки

Отечественной

По словам коммунальщиков, перебои с подачей воды в дома жителей вызваны с течью водопровода, который расположен по адресу: улица Артюшенко, 100. На предприятии «Днепрводоканал» также отметили, что ремонтные работы уже запланировали на 9 ноября, воду обещают запустить в тот же день. Сотрудники предприятия принесли извинения за доставленные неудобства.

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