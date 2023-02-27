В Днепре из-за аварии стоит весь центр: подробности

Сегодня, 27 февраля, в Днепре на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Юлиуша Словацкого произошла авария.

Там столкнулись Land Rover и Mercedes.

Видео момента было опубликовано в социальной сети.

На кадрах видно, что Land Rover врезался в бок Mercedes, от чего последний едва не перевернулся и чуть не сбил женщину с детьми на тротуаре. После этого Mercedes развернулся и врезался в ограждение.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Но на этом участке дороги движение затруднено. Поэтому учитывайте эту информацию, чтобы не провести вечер в пробке!

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге произошла смертельная авария: тела погибших доставали спасатели.

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