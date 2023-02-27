В Днепре из-за аварии стоит весь центр: подробности

Там столкнулись Land Rover и Mercedes.
Видео момента было опубликовано в социальной сети.
На кадрах видно, что Land Rover врезался в бок Mercedes, от чего последний едва не перевернулся и чуть не сбил женщину с детьми на тротуаре. После этого Mercedes развернулся и врезался в ограждение.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Но на этом участке дороги движение затруднено. Поэтому учитывайте эту информацию, чтобы не провести вечер в пробке!
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге произошла смертельная авария: тела погибших доставали спасатели.
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