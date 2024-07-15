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В Днепре из-за аварийных работ некоторые улицы остались без воды: адреса

Сегодня 10:32
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Некоторые улицы Днепра остались без водоснабжения.

Новости Днепра про В Днепре из-за аварийных работ некоторые улицы остались без воды: адреса

В Telegram-канале КП «Днепропроводоканал» сообщили о проведении аварийных работ, в связи с этим прекращено водоснабжение домов, расположенных по адресам:

  • ул. Терещенковская, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
  • Донецкое шоссе, 124;
  • переулок Крушельницкой;
  • ул. Гидропарковая, 3;
  • переулок Парусный, 10, 10-Д;
  • ул. Окружная.

Кроме того, в горсовете сообщают, что в связи с отключением электроснабжения по состоянию на 10:00 снижено давление подачи воды на верхних этажах домов, расположенных по адресам:

  • Запорожское шоссе, 82, 119, 121,
  • ул. Комбрига Петрова, 29, 33,
  • ж/м Тополь-3, дом. 31-Б,
  • ул. Паникахи, 117, 119, 121.

UPD: в 10:35 КП «Днепропроводоканал» сообщил о проведении работ по улице Глиняна, 36. Прекращено водоснабжение улиц:

  • Глиняна;
  • Григория Омельченко;
  • Николая Ризоля;
  • Анны Быстро;
  • Николая Гвоздя;
  • спуск Близнюковский.

Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.

Напомним, сегодня в Днепре графики отключений будут действовать в течение всех суток. По состоянию на 10.30 применяются отключения потребителей 1, 2 и 5 очереди абонентов ЦЭК.

Также мы сообщали о том, что в Днепре из-за плановых работ почти на весь день без света останутся десятки улиц.

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