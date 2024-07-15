В Днепре из-за аварийных работ некоторые улицы остались без воды: адреса

Некоторые улицы Днепра остались без водоснабжения.

В Telegram-канале КП «Днепропроводоканал» сообщили о проведении аварийных работ, в связи с этим прекращено водоснабжение домов, расположенных по адресам:

ул. Терещенковская, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Донецкое шоссе, 124;

переулок Крушельницкой;

ул. Гидропарковая, 3;

переулок Парусный, 10, 10-Д;

ул. Окружная.

Кроме того, в горсовете сообщают, что в связи с отключением электроснабжения по состоянию на 10:00 снижено давление подачи воды на верхних этажах домов, расположенных по адресам:

Запорожское шоссе, 82, 119, 121,

ул. Комбрига Петрова, 29, 33,

ж/м Тополь-3, дом. 31-Б,

ул. Паникахи, 117, 119, 121.

UPD: в 10:35 КП «Днепропроводоканал» сообщил о проведении работ по улице Глиняна, 36. Прекращено водоснабжение улиц:

Глиняна;

Григория Омельченко;

Николая Ризоля;

Анны Быстро;

Николая Гвоздя;

спуск Близнюковский.

Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.

Напомним, сегодня в Днепре графики отключений будут действовать в течение всех суток. По состоянию на 10.30 применяются отключения потребителей 1, 2 и 5 очереди абонентов ЦЭК.

Также мы сообщали о том, что в Днепре из-за плановых работ почти на весь день без света останутся десятки улиц.

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