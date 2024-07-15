В Днепре из-за аварийных работ некоторые улицы остались без воды: адреса

В Telegram-канале КП «Днепропроводоканал» сообщили о проведении аварийных работ, в связи с этим прекращено водоснабжение домов, расположенных по адресам:
Кроме того, в горсовете сообщают, что в связи с отключением электроснабжения по состоянию на 10:00 снижено давление подачи воды на верхних этажах домов, расположенных по адресам:
UPD: в 10:35 КП «Днепропроводоканал» сообщил о проведении работ по улице Глиняна, 36. Прекращено водоснабжение улиц:
Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.
Напомним, сегодня в Днепре графики отключений будут действовать в течение всех суток. По состоянию на 10.30 применяются отключения потребителей 1, 2 и 5 очереди абонентов ЦЭК.
Также мы сообщали о том, что в Днепре из-за плановых работ почти на весь день без света останутся десятки улиц.
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