В Днепре из-за аварийных работ некоторые улицы остались без воды: адреса

Из-за аварийных работ и отключения света в некоторых домах в Днепре возникли проблемы с водоснабжением. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале КП «Днепроводоканал».
В частности, из-за повреждения водопровода по улице Большая Деевская, 56 проводятся аварийные работы. В связи с этим временно прекращено водоснабжение домов, расположенных по адресам:
В 08:27 сообщили о проведении аварийных работ по улице Якова Самарского, 2, в связи с этим прекращено водоснабжение:
По информации, указанной в публикации горсовета, продолжаются аварийные работы на некоторых улицах, прекращена подача воды:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Кроме вышеуказанного, из-за отсутствия электроснабжения, снизилось давление подачи воды в домах, расположенных по адресам:
Напомним, в Днепре 22 июля действуют графики отключений света, а также на двух улицах города выключат свет почти на весь день.
Читайте также:
Автор:
В некоторых домах на двух улицах Днепра света не будет…
В Украине разыскивают мужчину, который может быть причастен к убийству…
Днем света будет больше.
В городе Павлоград Днепропетровской области произошло смертельное ДТП.
В некоторых домах на двух улицах Днепра света не будет с утра до вечера.
В Украине разыскивают мужчину, который может быть причастен к убийству Ирины Фарион.
Днем света будет больше.
Хорошего дня, друзья!
В городе Павлоград Днепропетровской области произошло смертельное ДТП.
Сегодня Никопольщина снова оказалась под вражеским артобстрелом.
Вчера россияне обстреляли школу Марганецкого общества из ствольной артиллерии.
Сегодня в Днепре произошло серьезное ДТП на Новом мосту.
В Днепре на Фрунзенском произошло серьезное ДТП.
В городе Кривой Рог мужчину задержали за ограбление.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!