В Днепре из-за аварийных работ некоторые улицы остались без воды: адреса

В Днепре возникли проблемы с водой.

Из-за аварийных работ и отключения света в некоторых домах в Днепре возникли проблемы с водоснабжением. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале КП «Днепроводоканал».

В частности, из-за повреждения водопровода по улице Большая Деевская, 56 проводятся аварийные работы. В связи с этим временно прекращено водоснабжение домов, расположенных по адресам:

ул. Большая Деевская, 56-62;

ул. Мониторная, 3, 5.

В 08:27 сообщили о проведении аварийных работ по улице Якова Самарского, 2, в связи с этим прекращено водоснабжение:

ул. Якова Самарского,

ул. Баррикадная (частично),

спуск Крутогорный.

По информации, указанной в публикации горсовета, продолжаются аварийные работы на некоторых улицах, прекращена подача воды:

ул. Литейная, 9;

ул. Надежды Алексеенко, 60-125;

ул. Яна Конопки;

ул. Флотская;

ул. Патона;

бульв. Батальона Днепр, 79, 83, 97, 97-А, 97-Б, 99;

ул. Поля, 1;

ул. Сечеславская Набережная, 39;

ул. Яна Гуса, 2-68.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Кроме вышеуказанного, из-за отсутствия электроснабжения, снизилось давление подачи воды в домах, расположенных по адресам:

ул. Академика Янгеля, 8, 9, 10, 12, 15;

ул. Фабрично-заводская, 25, 33-А;

ул. Алана Шепардо, 13-А;

ул. Запорожское шоссе, 62, 66, 68, 72, 74, 78, 80;

ул. Комбрига Петрова, 29, 33;

ж/м Тополь-3 дом. 31-Б;

ул. Паникахи, 117, 119, 121;

ул. Запорожское шоссе, 82, 119, 121.

Напомним, в Днепре 22 июля действуют графики отключений света, а также на двух улицах города выключат свет почти на весь день.

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