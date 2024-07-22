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В Днепре из-за аварийных работ некоторые улицы остались без воды: адреса

Сегодня 09:05
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В Днепре возникли проблемы с водой.

Новости Днепра про В Днепре из-за аварийных работ некоторые улицы остались без воды: адреса

Из-за аварийных работ и отключения света в некоторых домах в Днепре возникли проблемы с водоснабжением. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале КП «Днепроводоканал».

В частности, из-за повреждения водопровода по улице Большая Деевская, 56 проводятся аварийные работы. В связи с этим временно прекращено водоснабжение домов, расположенных по адресам:

  • ул. Большая Деевская, 56-62;
  • ул. Мониторная, 3, 5.

В 08:27 сообщили о проведении аварийных работ по улице Якова Самарского, 2, в связи с этим прекращено водоснабжение:

  • ул. Якова Самарского,
  • ул. Баррикадная (частично),
  • спуск Крутогорный.

По информации, указанной в публикации горсовета, продолжаются аварийные работы на некоторых улицах, прекращена подача воды:

  • ул. Литейная, 9;
  • ул. Надежды Алексеенко, 60-125;
  • ул. Яна Конопки;
  • ул. Флотская;
  • ул. Патона;
  • бульв. Батальона Днепр, 79, 83, 97, 97-А, 97-Б, 99;
  • ул. Поля, 1;
  • ул. Сечеславская Набережная, 39;
  • ул. Яна Гуса, 2-68.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Кроме вышеуказанного, из-за отсутствия электроснабжения, снизилось давление подачи воды в домах, расположенных по адресам:

  • ул. Академика Янгеля, 8, 9, 10, 12, 15;
  • ул. Фабрично-заводская, 25, 33-А;
  • ул. Алана Шепардо, 13-А;
  • ул. Запорожское шоссе, 62, 66, 68, 72, 74, 78, 80;
  • ул. Комбрига Петрова, 29, 33;
  • ж/м Тополь-3 дом. 31-Б;
  • ул. Паникахи, 117, 119, 121;
  • ул. Запорожское шоссе, 82, 119, 121.

Напомним, в Днепре 22 июля действуют графики отключений света, а также на двух улицах города выключат свет почти на весь день.

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