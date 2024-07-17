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В Днепре из-за аварийных работ некоторые улицы остались без воды: адреса

Вчера 07:56
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В Днепре из-за проведения аварийных работ некоторые жители остались без водоснабжения.

Новости Днепра про В Днепре из-за аварийных работ некоторые улицы остались без воды: адреса

В Dnipro.TV сообщили, что в настоящее время продолжаются аварийные работы по адресам:

  • ул. Виктора Мерзленко, 28. Прекращено водоснабжение этого дома,
  • ул. Яна Гуса, 24. Прекращено водоснабжение по ул. Яна Гуса, 2-68.

Также сегодня, в связи с проведением аварийных работ, будет отсутствовать водоснабжение по просп. Науки, 100 – 124 с 08:00 до 20:00.

Из-за отсутствия энергоснабжения по состоянию на 07:55 снизилось давление подачи воды на этажах домов, расположенных по адресам:

  • ул. Березинская, 23, 23-А, 25, 27, 27-А;
  • ул. М.Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
  • переулок Крушельницкой, 1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10;
  • ул. Терещенковская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
  • Донецкое шоссе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126.
  • ул. Терещенковская, 23, 25, 25-А, 27;
  • ул. Богомаза, 186, 188, 188-А, 188-Б, 188-Г, 188-Д, 190, 192, 196, 198, 200, 202-А, 204;
  • переулок Крушельницкой, 5, 5-А, 7, 12, 14, 16, 18, 20;
  • Донецкое шоссе, 104, 106, 108, 110.
  • ул. Калиновая, 102, 104, 106, 108, 112,
  • ул. Галины Мазепы, 71-А, 75, 77, 79, 81, 100.
  • проспекта Слобожанского, 143, 145.
  • ул. Калиновая, 81, 82, 82-А, 82-Б, 84, 85, 88, 88-А, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 100-А;
  • ул. Галины Мазепы, 67, 69, 71, 71-А, 73, 74, 74-А, 75, 84, 86, 88, 90,
  • ул. Примерная, 1, 1/1, 1/2, 3, 4.

Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре 17 июля свет будут выключать весь день: графики отключений.

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Новости Днепра про В Днепре из-за аварийных работ некоторые улицы остались без воды: адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре из-за аварийных работ некоторые улицы остались без воды: адресаРусский

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