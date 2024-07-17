В Днепре из-за аварийных работ некоторые улицы остались без воды: адреса

В Dnipro.TV сообщили, что в настоящее время продолжаются аварийные работы по адресам:
Также сегодня, в связи с проведением аварийных работ, будет отсутствовать водоснабжение по просп. Науки, 100 – 124 с 08:00 до 20:00.
Из-за отсутствия энергоснабжения по состоянию на 07:55 снизилось давление подачи воды на этажах домов, расположенных по адресам:
Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре 17 июля свет будут выключать весь день: графики отключений.
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