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В Днепре из-за аварийных работ будет прекращено водоснабжение улиц: адреса

Сегодня 09:00
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На некоторых улицах в Днепре не будет воды.

Новости Днепра про В Днепре из-за аварийных работ будет прекращено водоснабжение улиц: адреса

На сайте горсовета сообщили об аварийных работах на некоторых улицах, в результате чего будет прекращено водоснабжение домов, расположенных по адресам:

  • ул. Яна Гуса, 2-68;
  • ул. Белградская;
  • пров. Восточный;
  • ул. Передовая (частично);
  • пров. Лукьяненка, 19.

Кроме этого, по информации, указанной в публикации в Telegram-канале КП «Днепропроводоканал», в Амур-Нижнеднепровском районе по улице Широкая, 173, поврежден водопровод, в связи с чем прекращена подача воды на улицах:

  • Шефская;
  • Межевая;
  • Широкая, 131-173.

А также по состоянию на 09:00 в связи с отключением электроснабжения снижено давление подачи воды в домах расположенных по адресам:

  • ул. Калиновая, 49, 51, 53, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 8 82-А, 82-Б, 84, 85, 88, 88-А, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 100-А; 102, 104, 106, 108, 112;
  • ул. Универсальная, 27, 29;
  • ул. Янтарная, 32, 34, 40, 42, 44;
  • переулок Универсальный, 6, 7, 7-А;
  • ул. Василия Тютюнника, 32;
  • ул. Василия Макуха, 1, 3, 5, 6, 11;
  • ул. Галины Мазепы, 5-12, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71-А, 73 74, 74-А, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 90, 100;
  • ул. Решетиловская, 18, 33, 33-А;
  • ул. Александра Олеся, 2, 4;
  • ул. Артековская, 27, 29;
  • ул. Юлии Залюбовской, 15-22;
  • ул. Примерная, 1, 1/1, 1/2, 3, 4;
  • ул. Березинская, 23, 23-А, 25, 27, 27-А;
  • ул. Марии Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
  • переулок Крушельницкой, 1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10;
  • Терещенковская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
  • Донецкое шоссе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126.
  • ул. Янгеля, 21, 22;
  • ул. Строителей, 15-А, 19, 19-А;
  • ул. Братьев Воробьев, 36,38, 47, 49, 51, 51-А;, 66;
  • ул. Станокстроителей, 3;
  • ул. Профессора Герасюты, 1;
  • ул. Рабочая, 25, 25-А, 25-Б, 25-В, 59, 65, 152, 154, 158, 160, 162, 164, 166-А, 166-Б;
  • ул. Надежды Алексеенко, 100, 104, 104-А, 106;
  • ул. Артиллерийская, 46;
  • ул. Национальной Гвардии, 17, 19.

Напомним, сегодня в Днепре используются графики отключений света.

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Новости Днепра про В Днепре из-за аварийных работ будет прекращено водоснабжение улиц: адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре из-за аварийных работ будет прекращено водоснабжение улиц: адресаРусский

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