В Днепре из-за аварийных работ будет прекращено водоснабжение улиц: адреса
В Днепре из-за аварийных работ будет прекращено водоснабжение улиц: адреса
Сегодня 09:00
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На некоторых улицах в Днепре не будет воды.
На сайте горсовета сообщили об аварийных работах на некоторых улицах, в результате чего будет прекращено водоснабжение домов, расположенных по адресам:
ул. Яна Гуса, 2-68;
ул. Белградская;
пров. Восточный;
ул. Передовая (частично);
пров. Лукьяненка, 19.
Кроме этого, по информации, указанной в публикации в Telegram-канале КП «Днепропроводоканал», в Амур-Нижнеднепровском районе по улице Широкая, 173, поврежден водопровод, в связи с чем прекращена подача воды на улицах:
Шефская;
Межевая;
Широкая, 131-173.
А также по состоянию на 09:00 в связи с отключением электроснабжения снижено давление подачи воды в домах расположенных по адресам:
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