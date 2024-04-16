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  • В Днепре из-за аномальной жары одновременно цветут сирень, сакуры и миндальные деревья (ФОТО)

В Днепре из-за аномальной жары одновременно цветут сирень, сакуры и миндальные деревья (ФОТО)

Сегодня 20:55
просмотров

В Днепре одновременно расцвели сирень, сакура и миндаль.

Новости Днепра про В Днепре из-за аномальной жары одновременно цветут сирень, сакуры и миндальные деревья (ФОТО)

Месяц апрель продолжает удивлять днепрян температурными рекордами. Аномальные плюсы способствуют раннему цветению многих деревьев и цветов.

В Днепре одновременно начали цвести сакуры, тюльпаны и сирень. Хотя обычно эти деревья и кустарники цветут в разное время.

В парке Шевченко сейчас обильно цветут сакуры, тюльпаны, миндальное дерево, а теперь и сирень, сообщают сотрудники департамента парков и рекреаций.

Целые сиреневые аллеи можно увидеть сейчас на Монастырском острове.

Не теряйте времени и наслаждайтесь красотой сиреневых кустов, ведь синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в ближайшие дни, — говорится в сообщении.

А пока, чтобы не дожидаться похода на прогулку, можете насладиться этой красотой через экран.

Новости Днепра про В Днепре из-за аномальной жары одновременно цветут сирень, сакуры и миндальные деревья (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре из-за аномальной жары одновременно цветут сирень, сакуры и миндальные деревья (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре из-за аномальной жары одновременно цветут сирень, сакуры и миндальные деревья (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре из-за аномальной жары одновременно цветут сирень, сакуры и миндальные деревья (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре из-за аномальной жары одновременно цветут сирень, сакуры и миндальные деревья (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре из-за аномальной жары одновременно цветут сирень, сакуры и миндальные деревья (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре из-за аномальной жары одновременно цветут сирень, сакуры и миндальные деревья (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре из-за аномальной жары одновременно цветут сирень, сакуры и миндальные деревья (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре из-за аномальной жары одновременно цветут сирень, сакуры и миндальные деревья (ФОТО)

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре из-за аномальной жары одновременно цветут сирень, сакуры и миндальные деревья (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре из-за аномальной жары одновременно цветут сирень, сакуры и миндальные деревья (ФОТО)Русский

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