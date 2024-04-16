В Днепре из-за аномальной жары одновременно цветут сирень, сакуры и миндальные деревья (ФОТО)

Месяц апрель продолжает удивлять днепрян температурными рекордами. Аномальные плюсы способствуют раннему цветению многих деревьев и цветов.
В Днепре одновременно начали цвести сакуры, тюльпаны и сирень. Хотя обычно эти деревья и кустарники цветут в разное время.
В парке Шевченко сейчас обильно цветут сакуры, тюльпаны, миндальное дерево, а теперь и сирень, сообщают сотрудники департамента парков и рекреаций.
Целые сиреневые аллеи можно увидеть сейчас на Монастырском острове.
Не теряйте времени и наслаждайтесь красотой сиреневых кустов, ведь синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в ближайшие дни, — говорится в сообщении.
А пока, чтобы не дожидаться похода на прогулку, можете насладиться этой красотой через экран.
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