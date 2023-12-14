В Днепре из школы №130 эвакуировали учеников и учителей: что произошло

Сегодня, 14 декабря, в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании школы №130.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что учеников и учителей эвакуировали.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что, действительно, информация о минировании поступила, ее проверяют правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре «заминировали» больницы, метро и суды. В своем письме «минер» написал, что сообщения о взрывчатке будут поступать до тех пор, пока глава СБУ Василий Малюк не пришлет ему 170 биткоинов.
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