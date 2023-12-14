В Днепре из школы №130 эвакуировали учеников и учителей: что произошло

Все из-за сообщения о минировании.

Сегодня, 14 декабря, в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании школы №130.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что учеников и учителей эвакуировали.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что, действительно, информация о минировании поступила, ее проверяют правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре «заминировали» больницы, метро и суды. В своем письме «минер» написал, что сообщения о взрывчатке будут поступать до тех пор, пока глава СБУ Василий Малюк не пришлет ему 170 биткоинов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: