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В Днепре из-под завалов на АТП спасли котика

Сегодня 13:28
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В Днепре котик выжил под завалами АТП, разрушенной вражеской ракетой.

Новости Днепра про В Днепре из-под завалов на АТП спасли котика

Представитель департамента транспорта ДМР Иван Васючков рассказал о коте, спасенном после ракетного удара. Он отметил, что четырехлапый всю свою жизнь прожил на АТП, которое разрушили россияне.

Кот провел под завалами почти сутки, но выжил.

Это Кот. Именно так его зовут. Всю свою жизнь он прожил на автопредприятии. Но в один момент эта жизнь почти оборвалась… 29 сентября руzzzня попала ракетой по его дому. Больше суток Кот провел под завалами и был спасен только к вечеру на следующий день. Кот ненавидит руzzzню, его русофобия уже достаточно. Будь как Кот, – рассказал Иван Васючков.

Судя по виду кота, он хоть сейчас готов взять джавелин и уничтожать врага.

Новости Днепра про В Днепре из-под завалов на АТП спасли котика

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